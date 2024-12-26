В Иркутской области построена новая поликлиника

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В Качуге завершилось строительство новой поликлиники на 200 посещений в смену. Строительство четырехэтажного здания поликлиники было начато в мае 2022 года. Работы велись в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» национального проекта «Здравоохранение». На строительство было выделено более 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Здание новой поликлиники, выполненное в Т-образной форме, состоит из четырех этажей, технического этажа и подвала.

В учреждение ведут два отдельных входа для детей и взрослых, также оборудован отдельный вход в блок специализированного приема.В одной части первого этажа расположена детская поликлиника, которая включает кабинеты участковых врачей-педиатров, процедурную и прививочный кабинет. Также здесь расположен фильтр-бокс — специальное помещение для временной изоляции, которое позволяет проводить диагностику и принимать решение о госпитализации или лечении на дому.

Во взрослой поликлинике, расположенной в другой части первого этажа, оборудованы кабинеты врача-инфекциониста, врача неотложной помощи, терапевта, невролога и фтизиатра. Центральная часть этажа отведена под отделение медицинской визуализации, в состав которого входят кабинет врача-рентгенолога, кабинет маммографии и рентгенодиагностики.На втором этаже расположены кабинеты участковых врачей-терапевтов, кардиолога, отоларинголога, онколога, кабинет исследования вестибулярного аппарата и две процедурные.

Отдельный блок занимает хирургическое отделение с малой операционной и предоперационной. В центральной части размещено отделение диагностики с современными аппаратами УЗИ и кабинетом исследования функции внешнего дыхания, кабинеты физиотерапии, массажа, зал ЛФК, а также кабинеты для эндоскопических исследований.На третьем этаже находятся кабинеты узких специалистов и прививочный кабинет. Отдельным блоком расположены стоматологические кабинеты и зуботехническая лаборатория. Четвертый этаж занимает клинико-диагностическая лаборатория, административные кабинеты и конференц-зал.

Новая поликлиника в Качуге — один из наиболее крупных медицинских объектов, построенных в регионе в рамках программы модернизации первичного звена. Здание соответствует самым современным нормам и стандартам.

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