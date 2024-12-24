В БФУ им. И. Канта состоялось торжественное открытие первых двух корпусов кампуса «Кантиана»

архивное фото © kantiana.ru

23 декабря и. о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин официально открыл два новых корпуса неокампуса «Кантиана» на ул. А. Невского.

В одном из корпусов расположится многофункциональный университетский центр. В другом — пространство для открытых лекций, презентаций, встреч — «БФУ Экспо».

Технически работа «БФУ Экспо» стартовала еще в апреле в рамках Международного Кантовского конгресса в честь трехсотлетия великого философа. За полгода здесь уже прошло много встреч, лекций и выставок. Другой корпус станет сервисным центром, где будут работать университетский МФЦ, сектор визово-миграционной поддержки. Студентам и сотрудникам будет удобно в одной точке решить все свои вопросы, касающиеся оформления и сбора документов и справок. В конце февраля планируется завершить все работы по благоустройству офисов.

Кампус спроектирован по принципу «сухие ноги». Это означает, что основные объекты соединены друг с другом галереями, обеспечивающими переход из корпуса в корпус без выхода на улицу. Строительная готовность масштабного проекта составляет 43%. Вопрос обеспечения общежитием студентов Балтийского федерального университета у нас стоит на особом контроле. Поэтому решено ввести в эксплуатацию одно из общежитий гораздо раньше сроков сдачи всего объекта — уже к 1 сентября 2025 года. Здесь можно будет расселить 900 студентов. С открытием кампуса исторические здания БФУ им. И. Канта на улицах Чернышевского, Университетской, Пацаева, Зоологической, Боткина, Горького и т. д. продолжат работать.

В настоящее время на территории кампуса в рамках национального проекта «Наука и университеты» строители возводят три учебных корпуса: «Биомед», Институт высоких технологий, Высшую школу философии и социальных наук. После завершения строительства их оснастят современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием. Строятся конференц-комплекс и два общежития примерно на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. На территории кампуса университета появится улица с кафе, магазинами и отделениями банков.

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