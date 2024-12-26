Курганские насосы на турецкой АЭС «Аккую»

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На АЭС «Аккую» в Турции завершен монтаж турбины на первом энергоблоке, следующим этапом станут его предпусковые испытания. АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, Курганская область, актив РАТМ Холдинга) для данного объекта уже поставлено более ста различных насосов, в ближайших планах очередная отгрузка оборудования.

Как отмечает генеральный директор КНЗ Анатолий Зуев, на сегодня завод поставил на АЭС в Турцию 106 насосов четвертого и третьего классов безопасности. Ждут отгрузки еще 19 агрегатов, 42 изделия находятся на разных стадиях изготовления.

— Для АЭС «Аккую» в Турции заводом уже поставлена большая часть насосов в рамках заключенных контрактов, работа продолжается, — комментирует Анатолий Зуев. — Подчеркну, что все насосы прошли приемо-сдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания в собственной лаборатории завода, аккредитованной госкорпорацией «Росатом».

По словам первого вице-президента РАТМ Холдинга Виктора Беляева сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» в рамках большого международного проекта свидетельствует об уникальных решениях для атомной отрасли, которые готово предложить предприятие.

— Продукция КНЗ востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках и отвечает самым высоким стандартам качества, — отметил Виктор Беляев. — Имеющиеся компетенции и ресурсы позволяют разрабатывать самые современные насосы не только для атомной, но и нефтегазовой отрасли, а также жилищно-коммунального хозяйства.

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