В Подмосковье открыли новый автомобильно-пешеходный мост через Пехорку

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Новый четырехголосный автомобильно-пешеходный мост запустили в ЖК «Пехра» подмосковной Балашихи.

Длина моста составляет 33 метра, ширина — 22,5 метра. Здесь нанесена разметка, установлены дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам выполнены безопасные пешеходные тротуары. Новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» между улицами Трубецкая и Звездная. Станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города. Для жителей комплекса сократится время в пути до ж/д станции «Балашиха».

Сейчас в ЖК «Пехра» ведется строительство трех жилых корпусов. В корпусе 8 идет устройство фундамента, а в корпусе 8.1 продолжаются подготовительные работы. Дома рассчитаны на 1484 квартиры. Также продолжается строительство корпуса 1 на 775 квартир. Застройщик завершил на объекте каменную кладку наружных и внутренних стен. Выполняются кровельные и фасадные работы, остекление, черновая отделка, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В шаговой доступности Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка. В жилом комплексе построены 8 корпусов на 6819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, образовательное учреждение. Готовится к открытию детский диагностический центр.

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