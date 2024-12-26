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Великоросс 26 декабря 2024, 18:27 Детские сады и школы

В столице Бурятии открыли еще один детский сад

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 © bgtrk.ru

Еще один детский сад сегодня открыли в Улан-Удэ. Новое дошольное учреждение распахнуло свои двери около 48-ой школы в микрорайоне Шишковка, сообщает мэрия. Для развития детей здесь есть всё необходимое: кабинеты логопеда, психолога, музыкальный и спортивные залы, просторные игровые и уютные спальни.

Детский сад рассчитан на 240 мест. Штат воспитателей и прочего персонала уже набран. Это третий по счету детсад, который открылся в этом году в Улан-Удэ.

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Источник: https://bgtrk.ru/news/society/25811...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Бурятия
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