В столице Бурятии открыли еще один детский сад

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Еще один детский сад сегодня открыли в Улан-Удэ. Новое дошольное учреждение распахнуло свои двери около 48-ой школы в микрорайоне Шишковка, сообщает мэрия. Для развития детей здесь есть всё необходимое: кабинеты логопеда, психолога, музыкальный и спортивные залы, просторные игровые и уютные спальни.

Детский сад рассчитан на 240 мест. Штат воспитателей и прочего персонала уже набран. Это третий по счету детсад, который открылся в этом году в Улан-Удэ.

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