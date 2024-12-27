В Еравнинском районе Бурятии открылось новое здание поликлиники

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В среду, 25 декабря, состоялось открытие нового здания поликлиники в селе Сосново-Озерское.

Новое здание поликлиники состоит из одного одноэтажного блока мощностью 150 посещений в день, в котором созданы все условия для оказания медицинской помощи жителям района, в том числе маломобильным гражданам.

Строительство поликлиники реализовано в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На строительство было выделено более 95 млн рублей. В рамках этого же проекта в 2024 году «Еравнинской ЦРБ» были приобретены 17 единиц медицинского оборудования на сумму 5,5 млн рублей и санитарный транспорт на сумму 1,4 млн рублей. На приобретение оборудования были выделены средства и из республиканского бюджета на сумму 10,5 млн рублей.

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