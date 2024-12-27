99 коров и три быка привезли на новую ферму Тарусского района Калужской области

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Представители калмыцкой породы пополнили хозяйство села Вознесенье.

Предприятие «Вершина» доставило в Калужскую область на новую ферму 102 племенных животных для их разведения. Из них 99 коров и три быка. У одной из бурёнок уже родился первенец.

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