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Великоросс 27 декабря 2024, 16:26 Новые и модернизированные предприятия агропрома

99 коров и три быка привезли на новую ферму Тарусского района Калужской области

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 © nikatv.ru

Представители калмыцкой породы пополнили хозяйство села Вознесенье.

Предприятие «Вершина» доставило в Калужскую область на новую ферму 102 племенных животных для их разведения. Из них 99 коров и три быка. У одной из бурёнок уже родился первенец.

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Источник: https://znamkaluga.ru/2024/12/26/99...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Калужская область
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