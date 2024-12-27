Депо в Котласе пополнилось тремя новыми тепловозами

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Три новых грузовых магистральных тепловоза серии 2ТЭ25КМ запустят на участке Коноша — Сосногорск, пишет Телеграмма СЖД.

Отечественные локомотивы Брянского машиностроительного завода мощнее предшественника и способны вести за собой составы на 20 процентов тяжелее.

К тому же машинисту намного комфортнее в новой модели — кабина оснащена системами отопления, кондиционирования воздуха и микропроцессорного управления.Как отмечают специалисты, новый тепловоз прост и удобен в обслуживании.

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