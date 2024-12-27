стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 27 декабря 2024, 21:56 Транспорт, спецтехника и логистика

Депо в Котласе пополнилось тремя новыми тепловозами

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © gudok.ru

Три новых грузовых магистральных тепловоза серии 2ТЭ25КМ запустят на участке Коноша — Сосногорск, пишет Телеграмма СЖД.

Отечественные локомотивы Брянского машиностроительного завода мощнее предшественника и способны вести за собой составы на 20 процентов тяжелее.

К тому же машинисту намного комфортнее в новой модели — кабина оснащена системами отопления, кондиционирования воздуха и микропроцессорного управления.Как отмечают специалисты, новый тепловоз прост и удобен в обслуживании.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1691759

2ТЭ25КМ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,