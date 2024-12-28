Итоги российской космонавтики в 2024 году

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Центр внутренних и внешних коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос» выбрал наиболее значимые события в российской космонавтике, произошедшие в этом году.

Полномасштабное начало работ по созданию космического комплекса Российской орбитальной станции

В первом квартале 2024 года эскизный проект космического комплекса Российской орбитальной станции (РОС) получил положительное заключение и был утверждён Роскосмосом.

2 июля генеральный директор Госкорпорации Юрий Борисов подписал генеральный график создания космического комплекса РОС. Документ, визы под которым также поставили 19 директоров предприятий основной кооперации, включает работы по проектированию и изготовлению модулей РОС, обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК), созданию ракет-носителей (РН) и объектов наземной космической инфраструктуры, а также по сопровождению проекта научными институтами отрасли.

В тот же день были подписаны государственные контракты с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в Роскосмос) на создание космического комплекса РОС и космического комплекса с ПТК и РН тяжёлого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Станцию планируется развернуть в два этапа на высокоширотной околоземной орбите наклонением 96,8°. На первом этапе намечаются запуски научно-энергетического модуля (в 2027 году), универсального узлового и шлюзового модулей (в 2028 году) и базового модуля (в 2029 году), на втором этапе — двух целевых модулей (в 2032 году).

Для транспортно-технического обеспечения РОС на этапе развёртывания и начальном этапе эксплуатации будет использоваться ПТК. В ходе работ по его созданию изготавливаются макеты и проводятся комплексные испытания, среди которых — вертолётные испытания в объёме четырёх сбросов (до 2027 года), испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе (в 2026 году) и в зоне максимальных скоростных напоров (в 2027 году). В 2028 году планируются лётные испытания ПТК, состоящие из трёх полётов — одного беспилотного и двух пилотируемых.

Для доставки грузов на РОС планируется использовать грузовые корабли «Прогресс РОС».

Всего в 2027-2033 годах для развёртывания станции и поддержания её функционирования понадобятся 15 пусков РН «Ангара-А5М» (включая ракеты, изготавливаемые в рамках опытно-конструкторской работы «Амур») и 19 пусков РН «Союз-2.1б».

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учётом прекращения участия Российской Федерации в проекте Международной космической станции (МКС), решать задачи научно-технического развития и народного хозяйства, не доступных на российском сегменте МКС в силу технологических ограничений и условий международных соглашений. РОС будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий. Будут подтверждаться лётные характеристики аппаратуры, применяемой в дальнейшем в серийном производстве на других космических аппаратах (КА), и отрабатываться технологии полётов в дальний космос.

Объёмы и энергетика РОС обеспечат использование станции в качестве космической производственной базы, что позволит: организовать производство уникальных материалов; сборку крупногабаритных и трансформируемых конструкций в космических условиях; отработать технологии производства вакцин и их компонентов, биопродуктов; создать пилотируемую лабораторию космических исследований. Новая станция будет обладать ресурсами для исследования Земли и Солнечной системы в областях: астрофизики, океанологии и океанографии, исследования водных ресурсов, гидрометеорологии, исследования верхних слоев атмосферы, мониторинга климатических изменений; гелио- и геофизики, глобального мониторинга ионосферы и магнитосферы Земли.

Первый пуск ракеты «Ангара» с Восточного

В январе 2024 года на космодром Восточный была доставлена первая РН тяжёлого класса «Ангара-А5» для проведения первого этапа лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ) космического ракетного комплекса (КРК) «Амур». РН «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от РН «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

В марте собранную ракету космического назначения (РКН) в составе РН «Ангара-А5», разгонного блока (РБ) «Орион» и испытательной полезной нагрузкой (ИПН) вывезли на стартовый комплекс площадки 1А.

Пуск РКН состоялся 11 апреля — РН «Ангара-А5» отработала штатно, РБ «Орион» успешно доставил ИПН на заданную геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 36 тыс. км), попутно отделив на низкой орбите малый космический аппарат «Гагаринец».

Второй этап ЛКИ КРК «Амур» с модернизированной РН тяжёлого класса «Ангара-А5М» планируется начать на Восточном в 2027 году. Первая и вторая ступени данной РН будут оснащены модернизированным жидкостным ракетным двигателем РД-191М, который отличается от базового РД-191 форсированной на 10% тягой, что повышает возможности «Ангары» для выведения полезной нагрузки.

Продолжение серии безаварийных пусков ракет

В 2024 году состоялось 17 пусков российских РН: восемь — с космодрома Байконур, пять — с космодрома Плесецк и четыре — с космодрома Восточный. Среди них 15 стартов РН семейства «Союз-2» (восемь «Союзов-2.1а», шесть «Союзов-2.1б» и один «Союз-2.1в») и два — РН семейства «Ангара» (одна «Ангара-1.2» и одна «Ангара-А5»). Все пуски прошли успешно, на околоземные орбиты выведены 99 КА.

Таким образом, с 2018 года продолжается рекордная серия безаварийных пусков российских РН, которая к концу 2024 года достигла 134 стартов.

5 ноября 2024 года РН «Союз-2.1б» с РБ «Фрегат» с Восточного на орбиты были выведены 51 российский КА — два научных спутника «Ионосфера-М» и 49 малых КА, созданных, в частности, в рамках программы «УниверСат» и в интересах проекта Space-Pi. Одновременный запуск такого количества российских КА стал рекордным в истории отечественной космонавтики.

Также в этом году состоялись юбилейные старты: 4 декабря — 1000-й пуск ракеты семейства Р-7 с Плесецка, 25 декабря — 2000-й в истории пуск ракеты семейства Р-7.

Рекордные полёты на Международной космической станции

В этом году к МКС были запущены два пилотируемых корабля — «Союз МС-25» и «Союз МС-26» и четыре грузовых корабля — «Прогресс МС-26», «Прогресс МС-27», «Прогресс МС-28» и «Прогресс МС-29».

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб, Константин Борисов, Александр Гребёнкин, Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов в ходе 70-й, 71-й и 72-й длительных экспедиций на МКС выполнили обширную программу научно-прикладных исследований и экспериментов. Были проведены два выхода в открытый космос по российской программе с установкой научной аппаратуры для экспериментов «Кварц-М», «Перспектива-КМ» и «Монитор всего неба» на внешней поверхности станции.

В марте-апреле 2024 года на МКС была осуществлена 21-я экспедиция посещения с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким и участницей космического полёта из Республики Беларусь Мариной Василевской.

23 сентября завершился рекордный по длительности космический полёт по программе МКС Олега Кононенко и Николая Чуба — 373 суток 20 часов 14 минут 28 секунд. По итогам этой экспедиции Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности космических полётов — 1110 суток 14 часов 58 минут 43 секунды.

Начиная с 2025 года длительности полётов кораблей «Союз МС» планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.

Также в следующем году для поддержания надёжности функционирования МКС и гарантированного присутствия как минимум одного российского космонавта на российском сегменте и как минимум одного американского астронавта на американском сегменте станции будет подписано третье дополнение к договорённости между Роскосмосом и NASA по полётам интегрированных экипажей на МКС (перекрёстным полётам). Соглашением будут дополнительно предусмотрены два полёта астронавтов NASA на кораблях «Союз МС-28» и «Союз МС-29» в 2025 и 2026 годах, соответственно, и три полёта космонавтов Роскосмоса на кораблях Crew Dragon (ещё один дополнительный полет в 2025 году и по одному в 2026 и 2027 годах).

Объявление победителей четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов

По итогам четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов Роскосмоса 27 мая 2024 года межведомственная комиссия рекомендовала назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели Анастасию Бурчуладзе, Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова.

В ходе отбора, прошедшего в 2023 году, было рассмотрено 296 заявлений с пакетами документов от претендентов, из которых 80 принадлежало женщинам. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической промышленности.

В сентябре 2024 года четверо отобранных кандидатов в космонавты-испытатели приступили к двухлетней общекосмической подготовке. За 3695 учебных часов им предстоит изучить теоретические основы космонавтики, конструкцию, бортовые системы и оборудование пилотируемых кораблей. Пройти подготовку к выполнению научно-прикладных исследований и экспериментов, комплексную подготовку и подготовку к выходам в открытый космос. Также в учебной программе обязательна подготовка к действиям после посадки пилотируемых кораблей в экстремальных условиях различных климатогеографических зон: зимнее выживание и морское выживание, специальная лётная и парашютная подготовка, медико-биологическая подготовка, психологическая и гуманитарная подготовка.

В сентябре 2026 года новичков ждут государственные экзамены и, если они успешно сдадут их, то получат квалификацию «космонавт-испытатель».

Пополнение орбитальной группировки

27 апреля 2024 года государственная комиссия по результатам лётных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» с КА «Арктика-М» № 2 (запущен в декабре 2023 года) решила принять спутник в эксплуатацию. Таким образом, впервые в мире Российской Федерацией создана гидрометеорологическая космическая система из двух КА «Арктика-М», обеспечивающая непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий. До 2031 года группировку системы планируется пополнить ещё четырьмя такими спутниками.

29 февраля 2024 года с космодрома Восточный РН «Союз-2.1б» с РБ «Фрегат» выведен на орбиту гидрометеорологический КА «Метеор-М» № 2-4. В четвёртом квартале после завершения лётных испытаний космического комплекса (КК) «Метеор-3М» с КА «Метеор-М» № 2-4 госкомиссия решила принять КА и КК в эксплуатацию. В группировку КК входят три спутника «Метеор-М», на 2027-2028 годы запланированы запуски КА «Метеор-М» № 2-5 и № 2-6.

31 марта и 25 декабря 2024 года с космодрома Байконур РН «Союз-2.1б» запущены оптико-электронные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» № 4 и «Ресурс-П» № 5. В июне КА «Ресурс-П» № 4 был введён в эксплуатацию. В 2026-2027 годах ожидается выведение на орбиту модернизированных спутников «Ресурс-ПМ» № 1 и № 2.

5 ноября 2024 года с Восточного РН «Союз-2.1б» с РБ «Фрегат» запущены КА мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера-М» № 1 и № 2, а также девять малых спутников в рамках программы «УниверСат» для решения метеорологических и гелиогеофизических задач в интересах Росгидромета. В 2025 году планируется выведение на орбиту КА «Ионосфера-М» № 3 и № 4.

30 ноября 2024 года с Восточного РН «Союз-2.1а» с РБ «Фрегат» запущен радиолокационный спутник ДЗЗ «Кондор-ФКА» № 2. К 2029-2030 годам орбитальную группировку, включающую два КА «Кондор-ФКА», намечается пополнить ещё двумя аналогичными спутниками.

Кроме того, в 2025 году ожидаются запуски спутников ДЗЗ — стереоскопических «Аист-2Т» № 1 и № 2, радиолокационного «Обзор-Р» № 1 и гидрометеорологического «Электро-Л» № 5.

Реализация федерального проекта «Сфера»

В этом году продолжилось выполнение федерального проекта «Сфера», включающего орбитальные группировки КА связи и ДЗЗ.

Для выполнения первоочередных работ по проекту в 2021 году из федерального бюджета были выделены 7,0 млрд рублей субсидий организациям Роскосмоса: Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения — для проведения научно-исследовательских работ «Лазер», «Цифра», «Типоряд» и услуги по их сопровождению, компании «РЕШЕТНЁВ» — для работ по системам «Скиф» и «Марафон». В результате были достигнуты положительные основополагающие результаты.

По направлению «Типоряд» в 2024 году была разработана одноимённая масштабируемая унифицированная космическая платформа, предназначенная для создания на её основе в короткие сроки малых КА различного назначения. Полученный экспериментальный образец и его составные части будут применены в ходе наземной отработки создаваемых в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос) двух экспериментальных оптико-электронных спутников ДЗЗ «Беркут-ВР» и одного экспериментального радиолокационного спутника ДЗЗ «Беркут-РСА». Их запуски планируются в 2026-2027 годах. В дальнейшем ожидается увеличение группировок: «Беркут-ВР» — до 30 КА, «Беркут-РСА» — до 24 КА.

По направлению «Цифра» были созданы ключевые элементы экспериментального образца гибкой цифровой полезной нагрузки с возможностью реконфигурации и перепрограммирования на орбите с целью проверки и обоснования основных технических решений, параметров и характеристик, предназначенных для использования в перспективных низкоорбитальных КА связи. Эти результаты, в частности, планируется применять в качестве основы для перспективной опытно-конструкторской работы «Цифра» с целью создания гибкой цифровой полезной нагрузки перспективных низкоорбитальных систем спутниковой связи.

По направлению «Лазер» для увеличения скорости передачи информации были разработаны, изготовлены и успешно прошли испытания экспериментальные образцы наземных и бортовых терминалов высокоскоростной космической лазерной связи. В дальнейшем планируется провести лётно-экспериментальные исследования бортовых терминалов в составе КА «Беркут-ВР».

В рамках проекта «Сфера» к 2027 году планируется развернуть конвейерное производство спутников передачи данных «Марафон» в компании «РЕШЕТНЁВ» и оптико-электронных и радиолокационных спутников «Беркут» — в НПО Лавочкина.

В мае 2024 года был заключён контракт на создание четырёх КА широкополосного доступа в Интернет «Скиф», которые вместе с двумя заказанными в 2023 году, намечается вывести на орбиту в 2027-2028 годах. В дальнейшем ожидается увеличение данной группировки до 12 спутников.

В этом году продолжалось изготовление КА передачи данных «Марафон». Запуск экспериментального и опытного образцов спутников планируется в 2025 году, пяти предсерийных — в 2026 году, 132 серийных — в 2027-2029 годах. Впоследствии ожидается увеличение данной группировки до 264 КА.

В 2024 году продолжалось создание высокоэллиптических спутников связи «Экспресс-РВ» для формирования в 2026 году орбитальной группировки из 4 КА. Также шло создание телекоммуникационных КА «Экспресс-АМУ4» и «Ямал-501», запуски которых намечаются в 2026 году.

Кроме того, в этом году велось создание двух экспериментальных оптико-электронных спутников ДЗЗ «Пиксел-ВР», выведение которых на орбиту ожидается в 2026 году.

Также в НПО Лавочкина началась работа по созданию демонстрационного оптико-электронного КА ДЗЗ «Беркут-ВД» со сверхвысоким линейным разрешением 0.5 метра.

Помимо этого, в 2024 году завершились приёмо-сдаточные испытания четырёх экспериментальных оптико-электронных спутников ДЗЗ «Грифон», запуск которых планируется осуществить в 2025 году. Начиная с 2026 года запланировано развёртывание орбитальной группировки серийных спутников «Сфера-Грифон» с доведением их до штатного состава из 132 КА.

9 октября 2024 года на Петербургском международном газовом форуме была подписана дорожная карта вхождения Роскосмоса через Объединённую ракетно-космическую корпорацию в состав участников компании «Газпром СПКА». Реализация дорожной карты позволит осуществлять на сборочном производстве КА компании «Газпром СПКА» совместные проекты с Госкорпорацией для широкого спектра заказчиков. В частности, для проекта «Сфера» будут созданы перспективные спутники для Группы Газпром: два телекоммуникационных КА «Ямал» и девять оптико-электронных и радиолокационных КА ДЗЗ «Смотр».

Международное сотрудничество

В 2024 году Роскосмос продолжил взаимодействие с дружественными странами Азии, Африки, Центральной и Южной Америки.

В соответствии с планом мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Госкорпорация «Роскосмос» организовала и провела три официальных заседания рабочей группы и одно заседание совместного комитета по сотрудничеству в области космоса в рамках соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки ДЗЗ стран БРИКС от 8 августа 2021 года, встречу глав космических агентств стран БРИКС и конференцию предприятий космической отрасли стран БРИКС.

В феврале и ноябре этого года с космодрома Восточный РН «Союз-2.1б» с РБ «Фрегат» были запущены три иранских спутника (Pars-1, Hodhod и Kosar), российско-китайский «Дружба АТУРК» и российско-зимбабвийский ZimSat-2. В 2025 году также планируются запуски иностранных КА с российских космодромов.

В 2024 году продолжалось создание российско-белорусского оптико-электронного спутника ДЗЗ РБКА, выведение которого на орбиту ожидается в 2028 году.

Вместе с Китаем и другими странами велась разработка Международной научной лунной станции. В качестве вклада России в проект планируется, в частности, в 2033-2035 годах доставить и установить на поверхности Луны ядерную энергетическую установку.

Создание новых средств выведения

В 2024 году Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в Роскосмос) закончил разработку технического проекта на КРК «Амур-СПГ» с РН среднего класса «Амур», которая будет использовать в качестве компонентов топлива жидкий кислород и сжиженный природный газ и иметь возвращаемую первую ступень.

Посадку многоразовой первой ступени планируется отработать с помощью ступеней-демонстраторов, создание которых запланировано с 2025 года. Первый пуск РН с космодрома Восточный планируется в 2030 году.

В 2024 году продолжались работы по созданию КРК «Старт-1М» с конверсионной твердотопливной РН. Основным местом испытаний и эксплуатации КРК «Старт-1М» определён Восточный, на котором по результатам работы рекогносцировочной комиссии были определены места для подготовки и пуска РН. Первый пуск РН планируется в 2026 году.

Также в 2024 году совместно с Казахстаном продолжалось создание КРК «Байтерек» с РН среднего класса «Союз-5». Проводится изготовление первой ракеты, пуск которой с космодрома Байконур ожидается в 2025 году.

Развитие космодрома Восточный

В 2024 году на космодроме Восточный продолжалось завершение строительства объектов первой очереди и строительство объектов второй очереди.

Основной среди них — стартовый комплекс на площадке 1А, с которого в апреле начался первый этап ЛКИ КРК «Амур» с РН «Ангара-А5». На стартовом комплексе ведётся подготовка ко второму этапу ЛКИ КРК «Амур» с РН «Ангара-А5М» и лётным испытаниям ПТК. В 2026-2028 годах планируется доработка стартового комплекса для обеспечения пусков РН «Ангара-1.2».

24 сентября 2024 года введена в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса с сопутствующей инфраструктурой аэропортового комплекса, что позволяет выполнять технические рейсы воздушными судами государственной авиации Роскосмоса.

Также продолжалось строительство нового монтажно-испытательного корпуса подготовки РБ и автоматических и пилотируемых КА для запуска ракетами «Ангара».

Кроме того, шла разработка технического проекта на создание стартового комплекса КРК «Амур-СПГ» и были определены места для размещения технического и стартового комплексов для подготовки и пусков РН «Старт-1М».

Космическая наука

В июле 2024 года исполнилось пять лет работе в космосе рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». В течение года она с помощью телескопа ART-XC имени М.Н. Павлинского проводила полные обзоры всего неба. Был составлен новый каталог, в который вошли 1 545 источников рентгеновского излучения (в том числе 10% новых), зарегистрированных телескопом ART-XC в ходе пяти обзоров неба в 2019-2022 годах. Среди них — около 900 активных ядер галактик (сверхмассивные чёрные дыры в центрах далёких галактик, которые активно притягивают окружающее их вещество) и почти 200 катаклизмических переменных (двойные системы с аккрецией вещества на белый карлик в нашей Галактике). Обзоры неба телескопом ART-XC планируется продолжать до конца 2025 года.

В 2024 году продолжилось создание биологического спутника «Бион-М» № 2, который в следующем году намечается отправить на орбиту, на которой впоследствии развернут РОС. В течение месяца на КА будут совершать полёт животные для оценки влияния космической радиации на их организмы.

В 2024 году также велась разработка лунных автоматических станций — орбитальной «Луны-26» и посадочной «Луны-27». «Луне-26», запуск которой планируется в 2027 году, предстоит выполнить дистанционное зондирование естественного спутника Земли, «Луне-27» в 2028 году — совершить посадку на южном полюсе Луны для взятия и анализа образцов грунта.

Кроме того, в 2024 году шло проектирование космического комплекса на базе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергодвигательной установкой для изучения дальнего космоса.

Государственно-частное партнёрство

22 июля 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий вопросы государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере космической деятельности. Закон предусматривает возможность заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, наделяет Роскосмос полномочиями концедента/публичного партнёра по данным соглашениям и определяет объекты соглашений, к которым отнесена космическая инфраструктура и космические объекты. Реализация положений закона позволит привлечь частные инвестиции в ракетно-космическую промышленность и будет способствовать развёртыванию и увеличению орбитальной группировки, развитию наземной космической инфраструктуры. Механизм ГЧП и концессий должен в перспективе простимулировать переход от исключительного дотирования российской космической отрасли бюджетом к привлечению частных инвестиций в развитие отрасли и развитию передовых технологий в области ДЗЗ, спутниковой связи и навигации, высокодетальной оптической и радиолокационной космической съёмки.

Примером ГЧП в космической сфере стало заключение в марте между Госкорпорацией, Опытно-конструкторским бюро «Пятое Поколение» («ОКБ5») и компанией «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) договора о создании перспективной многоспутниковой орбитальной группировки малых КА связи «Гонец.МКА» и соответствующей наземной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций. По оценке «ОКБ5», запуск первых двух спутников запланирован в 2025 году, расширение группировки до 40 КА — до конца 2027 года.

В ноябре 2024 года Роскосмос и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение, которое поспособствует увеличению орбитальной группировки и развитию цифровых сервисов с использованием спутниковых технологий для широкого круга потребителей. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии по программе льготного лизинга КА, что позволит привлечь средства из внебюджетных источников. ГТЛК уже заключило первый в России договор о лизинге спутников — трёх КА ДЗЗ «Зоркий-2М» Группы компаний «Спутникс» со сроком на пять лет.

Кроме того, в 2024 году были направлены бюджетные ассигнования в размере до 1,4 млрд рублей для заключения форвардных контрактов с частными компаниями по выкупу получаемых с их КА данных ДЗЗ, создаваемых в рамках федерального проекта «Развитие высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы». Первый контракт на выкуп данных заключён с Группой компаний «Спутникс».

Стратегическое сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом»

В октябре 2024 года между Роскосмосом и Росатомом была подписана дорожная карта с целью развития коммерческого взаимодействия. Документ включает мероприятия по развитию совместных бизнес-проектов обеих госкорпораций как в интересах деятельности каждой из них в пользу другой, так и в совместном использовании имеющихся научных и производственных ресурсов по созданию, внедрению и продвижению продуктов и услуг, в том числе на международном уровне.

Испытание первого российского комплекса для гидроразрыва пласта

В июне 2024 года Роскосмос, Корпорация «Московский институт теплотехники», Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (входят в Госкорпорацию) и компания «Газпром нефть» на месторождениях в Западной Сибири завершили отраслевые испытания первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта (ГРП). Они подтвердили эксплуатационные характеристики оборудования, его соответствие стандартам и готовность к серийному производству и промышленному применению. ГРП — главный метод повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений. Флот состоит из станции управления, насосного и смесительного оборудования для закачки жидкостей, полевой лаборатории и другой специальной техники.

Также в этом году Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Роскосмос) продолжал поставку трамвайных вагонов в российские города — Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Томск, Хабаровск и Челябинск. Также в Челябинске и Екатеринбурге был представлен новый трёхсекционный низкопольный трамвайный вагон 71-639 «Кастор».

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