100 достижений «Росатома» в 2024 году

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Первый в истории зарубежный контракт на строительство АЭС малой мощности;

Рекордное развитие атомного флота;

Единственные в мире реализуемые проекты реакторных технологий 4 поколения

Для «Росатома» год прошел под флагом атомного ледокольного флота, которому в этом году исполнилось 65 лет. В январе с участием президента был заложен атомный ледокол серии 22220 «Ленинград», в ноябре — спущена на воду «Чукотка». На декабрь запланирована закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания и — главное — начались ходовые испытания серийного универсального атомного ледокола «Якутия».

Новые ледоколы позволяют вплотную приблизиться к давней мечте российских полярников — обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, раскатать льды на основной водной транспортной артерии Евразии. Уже в ноябре был поставлен — вновь — рекорд по транзиту на СМП, который уверенно превышает 3 млн т, все идет к тому, что новый максимум будет достигнут и по грузопотоку.

Транспортная группа FESCO отработала в составе «Росатома» первый год, но уже поставила исторический рекорд и увеличила собственный парк контейнеров до почти 200 тысяч TEU, а количество фитинговых железнодорожных платформ — до 15 тысяч единиц. Владивостокский торговый порт, который входит в FESCO, пятый год подряд удерживает первое место по контейнерообороту в стране. Всё это, а также развитая сеть активов и логистических сервисов позволяет FESCO быть первой по объему внешнеторговых морских перевозок в Россию.

Дальний Восток становится все более домашним для «Росатома» регионом. Президентом поставлена задача ввести опережающими темпами новые атомные энергоблоки в Приморском и Хабаровском краях. Вводы атомных электростанций, которые запланированы в проекте новой Генеральной схемы, позволят уверенно выполнить поставленную главой государства задачу увеличить долю «атомной» выработки в энергобалансе страны к 2045 году до 25 процентов. Для этого уже сейчас идет широкомасштабное строительство сразу на трех площадках: мы возводим по два энергоблока поколения 3+ на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Параллельно завершается проектирование энергоблоков нового типа (ВВЭР средней мощности) на Кольской АЭС.

В этом году АЭС России в очередной раз уверенно выполнили задание ФАС, выработка превысит 214 млрд кВт*ч. К ним нужно добавить 2,8 млрд кВт*ч, произведенных без выбросов СО2 на ветроэлектростанциях «Росатома». Вдобавок к ранее построенным 1 035 МВт ветрогенерирующих мощностей в конце ноября была заложена крупнейшая в стране Новолакская ВЭС в Дагестане. Уровень ее локализации составит 85 процентов. Это стало возможным благодаря тому, что в декабре в Ульяновске открываем первое отечественное производство лопастей для ВЭС. Это последний крупный компонент, который мы не умели делать, и теперь можно говорить, что за всего несколько лет «Росатом» создал с нуля полностью новую, суверенную, импортонезависимую отрасль электроэнергетики.

Лопасти, к слову сказать, «Росатом» делает из собственных композитных материалов, и это тоже созданная нами с нуля технологически независимая производственная цепочка полного цикла. Композитные материалы «Росатома» — ключевой элемент производства комплектующих для флагманского проекта российского самолетостроения — воздушного судна МС-21. Сегодня можно уверенно говорить о том, что «Росатом» стал бесспорным лидером композитной отрасли отечественной промышленности.

Ветроэнергетика и композитная промышленность — не единственные отрасли, созданные за последнее время в контуре «Росатома». К их числу можно смело добавить проекты в сфере электродвижения: продолжается строительство гигафабрик в Калининградской области и Новой Москве, «Росатом» участвует в создании двух отечественных электромобилей, строит электрозаправочные комплексы по всей стране.

Технологические компетенции «Росатома» в сфере возобновляемой энергетики вызывают интерес у зарубежных партнеров. В этом году в Кыргызстане мы приступили к реализации своего первого «экспортного» ветропарка, мощность которого составит 100 МВт. Потенциально мощность ветроэнергетических объектов в Кыргызстане может быть увеличена до 1 ГВт.

Первый в истории экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности был заключен в этом году с Узбекистаном. Контракт предусматривает строительство в Джизакской области АСММ мощностью 330 МВт — шесть реакторов по 55 МВт. Энергопуск первого блока запланирован на конец 2029 года.

Мы остаемся лидером мировой атомной отрасли по экспорту АЭС. Наша доля рынка выросла и превысила 90 процентов. На этапе строительства у нас 22 блока в 7 странах.

«Росатом» изначально проектировал флагманские атомные электростанции поколения 3+ с тем, чтобы они могли выдерживать самые суровые природные и техногенные испытания — землетрясения, цунами, падение самолета. Завершающийся год показал, что мы способны успешно проходить даже запроектные — политические — стресс-тесты. Строительная готовность АЭС в Турции и Бангладеш позволяет говорить о том, что уже в обозримой перспективе мы можем перейти к пуско-наладочным работам, несмотря на срыв поставок оборудования для «Аккую» и резкое изменение внутриполитической ситуации в Бангладеш. На реализацию проекта строительства Курской АЭС-2 накладывает объективные ограничения режим проведения в регионе контртеррористической операции.

«Росатом» и в сфере технологий остается мировым атомным лидером. Мы единственные на планете, кто реализует атомные проекты четвертого поколения. В Северске был осуществлен запуск линии карботермического синтеза на модуле по производству инновационного СНУП-топлива (смешанное нитридное уран-плутониевое топливо) для реактора четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300. В декабре введен в опытно-промышленную эксплуатацию Модуль фабрикации/рефабрикации топлива. Это — первый объект Опытно-демонстрационного энергокомплекса. Также напомним, что в июле на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 впервые были загружены тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, в которые были добавлены т.н. минорные актиниды — наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, содержащиеся в облученном ядерном топливе.

Эти два проекта — единственные в мире реализованные на практике элементы реакторных технологий 4 поколения. Их внедрение позволит в тысячи раз снизить продолжительность хранения отработавшего ядерного топлива, используя его для производства нового ядерного топлива, и, по сути, замкнуть ядерный топливный цикл, что даст человечеству доступ к почти неисчерпаемому источнику энергии.

Ученые «Росатома» в этом году добавили в свою копилку несколько уникальных реализованных проектов. Был создан биофабрикатор для выращивания эквивалентов кровеносных сосудов длиной до 10 см. В планах — дальнейшее развитие технологий биофабрикации, которые позволят перейти к более сложным органам, таким как щитовидная железа, печень и другие. «Росатом» запустил производство полного цикла индивидуальных имплантатов со специальным покрытием, эквивалентным костной ткани. Такие имплантаты будут востребованы в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии.

Изготовлены опытные образцы микроисточников на основе иридия-192 для брахитерапии. Новое изделие заместит иностранные аналоги и обеспечит доступность бережного лечения онкозаболеваний с помощью гамма-терапевтического комплекса «Брахиум».

В 2024 году «Росатом» расширил географию поставок медицинской изотопной продукции как внутри страны, так и за рубежом. Совместно с медиками активно продолжаются разработки отечественных инновационных радиофармпрепаратов. За последние три года в этой области удалось достичь значительных успехов, а самое главное помочь в борьбе с тяжелыми заболеваниями сотням жителей страны. В рамках проекта по строительству крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов в соответствии с требованиями GMP завершены работы по закрытию теплового контура. На технологических линиях планируется производство более 10 перспективных радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также для диагностики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных нозологий.

В 2024 году разработан эскизный проект уникального токамака с реакторными технологиями (ТРТ), который «Росатом» планирует построить в Троицке. Его основная задача — апробировать и продемонстрировать работоспособность технологий, которые лягут в основу уже полноценно работающей установки для термоядерного синтеза — практически неисчерпаемого источника энергии. Работа ведется в рамках реализации комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в РФ (РТТН).

В 2024 году впервые для демонтажа высотных металлоконструкций (кранов-перегружателей), выведенных из эксплуатации, была использована уникальная установка — Мобильный лазерный комплекс (МЛК), разработанный в «Росатоме». Мероприятия по лазерной фрагментации прошли на площадке угольного склада Курганской ТЭЦ. Специалисты с помощью лазерного комплекса разрезали несущие опоры двух кранов высотой до 40 метров и грузоподъемностью до 32 т.

До конца 2024 года ученые «Росатома» намерены создать прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Такая установка в будущем позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также обмен грузами между Землей и Луной.

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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1. В 2024 году уровень поддержки жителями России атомной энергетики составил 90% в регионах расположения АЭС. Положительное отношение россиян к атомной отрасли выросло за год на 2,7%.

2. В марте на площадке Ленинградской АЭС выполнена укладка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока № 7 с реактором ВВЭР-1200. Старт ключевой операции дал по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин. А уже в июле с опережением графика завершено бетонирование нижней части фундамента здания реактора. В июне на площадку Курской АЭС-2 доставлена первая партия ядерного топлива для строящейся второй очереди станции.

3. В мае «Росэнергоатом» присоединился к Национальной системе добровольной сертификации низкоуглеродных генерирующих объектов и получил право продавать «зелёные» атрибуты электроэнергии — атомные сертификаты. Российские компании уже могут компенсировать свой углеродный след за счёт энергии, произведенной на Ленинградской, Калининской и Балаковской АЭС.

4. В мае началась опытно-промышленная эксплуатация энергоблока № 7 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС в режиме 18-месячного топливного цикла.

5. В марте введена в строй вторая очередь Труновской ВЭС (35 МВт) в Ставропольском крае. Суммарная установленная мощность ветропарка — 95 МВт. Со вводом второго этапа Труновской ВЭС суммарная установленная мощность реализованных ВЭС превысила 1 ГВт. В Дагестане началось строительство крупнейшей ветроэлектростанции России — Новолакской ВЭС установленной мощностью 300 МВт.

6. В рамках модернизации Северской ТЭЦ в Томской области компания «Росатом Инфраструктурные решения» ввела в эксплуатацию новый котлоагрегат. После завершения проекта станция станет не только более надёжной в эксплуатации, но и значительно экологичнее. В частности, новые котлы оснащены высокоэффективными рукавными фильтрами, что позволяет сократить выбросы золы в атмосферу в 15 раз. Также на станции реализуется промышленный сбор золы для её дальнейшей переработки и применения в строительной индустрии и дорожном хозяйстве. В рамках проекта модернизации Северской ТЭЦ предусмотрена замена двух котлоагрегатов и турбин. Второй котел будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

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7. В январе 2024 года на стройплощадке энергоблока № 4 АЭС «Эль-Дабаа» началась заливка «первого бетона», сооружение последнего из блоков четырехблочной египетской АЭС вступило в активную стадию.

8. В октябре 2024 года на третьем энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте начался монтаж корпуса устройства локализации расплава, в ноябре «ловушку расплава» начали устанавливать на четвёртом энергоблоке. Устройство локализации расплава — один из главных элементов пассивных систем безопасности, который входит в состав всех современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. В 2023 г. аналогичное оборудование было установлено на энергоблоках №№ 1 и 2.

9. В январе 2024 года на энергоблоке № 2 АЭС «Руппур» в Бангладеш с опережением сроков завершено бетонирование наружной защитной оболочки (НЗО). В сентябре 2024 года на энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС). Имитаторы тепловыделяющих сборок — оборудование, полностью повторяющее конструкцию штатных тепловыделяющих сборок по размеру, весу и материалам, но без ядерного топлива. В октябре 2024 года на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершена сборка реактора. Следующий этап — проведение гидравлических испытаний, в ходе которых будет проверена работоспособность оборудования реакторной установки.

10. В мае 2024 года подписан контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый).

11. Апрель 2024 г. На блоке № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую» дан старт полномасштабным пусконаладочным работам (ПНР). Турция впервые проходит все этапы сооружения и подготовки к началу эксплуатации АЭС, начало пусконаладки на первом энергоблоке АЭС «Аккую» — важное событие для атомной отрасли Турецкой Республики.

12. «Росатом» приступил к реализации первого зарубежного ветроэнергетического проекта. В Иссык-Кульской области Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство ветропарка мощностью 100 МВт.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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13. Представители компаний атомного сектора стран БРИКС и БРИКС+ поддержали инициативу «Росатома» о создании Платформы по атомной энергетике для развития сотрудничества на корпоративном уровне. Заявление в поддержку инициативы подписали представители России, Бразилии, Китая, ЮАР, Ирана, Эфиопии, Боливии.

14. «Росатом» и Республика Беларусь договорились об углублении стратегического сотрудничества. Подписана Комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.

15. На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») изготовлено и прошло приемку ядерное топливо для стартовой загрузки исследовательского реактора BRR-1, который сооружается в Боливии.

16. «Росатом» подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством горнодобывающей промышленности Мали, заложив основу для будущего сотрудничества в горнодобывающем секторе, включая геологоразведку и развитие современного предприятия по добыче лития. В июле 2024 года «Росатом» подписал с Республикой Мали три меморандума в области развития ядерной инфраструктуры, формирования позитивного общественного мнения и о сотрудничестве в области подготовки кадров.

17. Компания в контуре управления госкорпорации «Росатом» и Министерство инноваций и технологий Эфиопии подписали контракт на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ) в Эфиопии.

18. 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) прошло подписание трех меморандумов о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо. Были заключены меморандумы по обучению и подготовке кадров в области атомной энергетики, по оценке и развитию ядерной инфраструктуры, а также по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики. В документах зафиксированы рамочные условия взаимодействия по этим направлениям в интересах развития национальной программы мирного использования атомной энергии.

19. 7 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» подписал меморандум о намерениях с партнерами из Республики Гвинея, предусматривающий взаимодействие по проекту плавучих энергоблоков для электроснабжения республики.

ТОПЛИВНЫЙ ДИВИЗИОН

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20. В «быстром» реакторе БН-800 на Белоярской АЭС впервые в истории началась эксплуатация ядерного топлива с минорными актинидами — наиболее радиотоксичными и долгоживущими компонентами, содержащимися в облученном ядерном топливе. «Дожигание» минорных актинидов в реакторе — это возможность значительно снизить уровень радиоактивности отходов, что позволит в перспективе отказаться от их сложного и дорогостоящего глубинного захоронения.

21. Ученые «Росатома» успешно завершили эксперимент «Маневр-1», в котором исследовались параметры ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200 в режиме суточного маневрирования мощностью реакторной установки. Ожидается, что маневрирование мощностью поможет повысить гибкость и эффективность энергосистем, и в конечном итоге — стать еще одним фактором конкурентоспособности атомной энергетики.

22. На Ростовской АЭС начался заключительный цикл опытно-промышленной эксплуатации ядерного топлива ATF нового поколения безопасности. На Балаковской АЭС до конца года начнется заключительный цикл опытно-промышленной эксплуатации уран-плутониевого РЕМИКС-топлива.

23. Вступил в стадию исполнения контракт на поставку ядерного топлива для сооружаемых энергоблоков второй очереди АЭС «Куданкулам» (блоки 3-4 с реакторами ВВЭР-1000). Впервые в истории блоки ВВЭР-1000 будут запущены сразу в увеличенном 18-месячном топливном цикле.

24. В «Росатоме» на Чепецком механическом заводе создано производство хромированных оболочек твэлов для ATF-топлива нового поколения безопасности.

ДИВИЗИОН «СБЫТ И ТРЕЙДИНГ»

25. 10 февраля в г. Выксе (Нижегородская обл.) состоялась отгрузка головного транспортно-упаковочного контейнера ТУК-137Т.А1 для АЭС «Аккую», а также оборудования для обращения с ним на атомной станции. ТУК-137Т.А1 — это контейнер нового поколения, предназначенный для обращения с отработавшим ядерным топливом после его выгрузки из бассейна выдержки АЭС «Аккую».

26. 11 сентября в Боливии состоялось подписание контракта с боливийской государственной компанией YLB («Боливийские месторождения лития», Yacimientos de Litio Bolivianos) на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси. Новый завод будет расположен на территории крупнейшего в мире литиеносного салара Уюни, который находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10,5 тыс. квадратных километров.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

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27. Предприятия Машиностроительного дивизиона изготовили два корпуса реактора ВВЭР-1200 поколения 3+ для АЭС, строящихся в Китае по российскому проекту, и 10 парогенераторов для третьего блока АЭС «Аккую», восьмого блока АЭС «Тяньвань» и четвертого блока АЭС «Сюйдапу».

28. В 2024 году Машиностроительный дивизион локализовал производство оборудования машинных залов атомных электростанций большой мощности. Впервые в России изготовлен комплект теплообменников (сепараторов-пароперегревателей) и другие ключевые компоненты турбоагрегата с тихоходной турбиной для блока № 1 АЭС «Аккую». В ходе поставки была реализована уникальная транспортная операция по проводке грузов через Санкт-Петербург. Два сепаратора-пароперегревателя общим весом 640 тонн в январе 2024 года прошли по замерзшей Неве в сопровождении трех ледоколов и двух буксиров.

29. Изготовлен и проходит испытания инновационный опытный образец главного циркуляционного насосного аппарата (ГЦНА) для первой реакторной установки 4-го поколения (Gen IV) проекта «Прорыв». Идет изготовление ключевого оборудования реакторного блока, полностью завершена подготовка производства для создания парогенераторов.

30. Для многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде Машиностроительным дивизионом «Росатома» в 2024 году поставлена уникальная несерийная сверхгабаритная продукция — промежуточные теплообменники, которые выполняют функцию вывода остаточного тепла от активной зоны реактора.

ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН

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31. На месторождении Совиное подтверждены крупнейшие запасы золота в России. Государственная комиссия по запасам твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию утвердила заключение по подсчету запасов золоторудного месторождения Совиное в Чукотском автономном округе, их оценили более чем 100 т золота. Месторождение является крупнейшим из открытых в России с 1991 года.

32. В разрезоуправлении «Уртуйское» Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского») добыта 100-миллионная тонна угля.

33. На подземном руднике № 8 ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» выдан на-гора 6-миллионный килограмм урана с момента начала эксплуатации шахты. Урановая руда добыта горнорабочими очистного забоя бригады Александра Голикова.

34. Горнорудный дивизион «Росатома» разработал отечественную технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ). Производство организовано на ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона «Росатома»). РЗМ магнитной группы будут поставляться для производства постоянных магнитов на предприятие. Инвестиции Горнорудного дивизиона «Росатома» и компетенции специалистов позволили разработать технологию в рекордные сроки — за полтора года. За это время также построена опытная установка производительностью до 1,5 тонн редкоземельных металлов в год и организована аналитическая лаборатория.

35. На главной урановой стройке страны — руднике № 6 ПАО «ППГХО» завершилось строительство ключевых производственных зданий и установок. За 2024 год специалисты завершили строительство здания главной вентиляторной установки и здания подъёмной машины ствола 20 В. Также завершилось строительство здания подъемной машины ствола 19РЭШ; строительно-монтажные работы по вспомогательным зданиям и сооружениям площадок стволов 13К-19РЭШ, 20 В.

36. Для развития добычи и обогащения руды редкоземельных металлов на «Ловозерском горно-обогатительном комбинате» модернизирована обогатительная фабрика. Завершен ремонт концентрационных столов, винтовых сепараторов, шаровой мельницы и другого технологического оборудования. Таким образом в 2024 году на предприятии обновится все производственное оборудование. Также на предприятие поступили две новые погрузочно-доставочные машины.

37. На действующие подземные рудники «Приаргунского производственного горно-химического объединения» поступила новая горно-шахтная техника — погрузочно-доставочные машины с электрическим, а также дизельным приводом, буровые установки УБШ, электровозы К-10, а также самоходные буровые установки.

38. В разрезуправление «Уртуйское» ППГХО поступила новая карьерная техника. В эксплуатацию введены три грузовых карьерных самосвала грузоподъемностью 60 тонн и фронтальный погрузчик с объемом ковша 4 кубических метра. Обновление позволит увеличить производительность труда, планомерно развивать фронт горных работ и не снижать объемы добычи угля.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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39. В ходе реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», которую координирует «Росатом», создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер. Только в шести странах мира, включая Россию, созданы квантовые компьютеры с такой мощностью. Кроме того, наряду с США и Китаем наша страна вошла в число трех стран-лидеров, которые обладают действующими решениями на всех четырех технологических платформах, выступающих основой для построения квантового компьютера: на атомах, ионах, фотонах и сверхпроводниках.

40. Отраслевой центр развития инноваций провел два цикла специализированного акселератора «Квантовые вычисления», победители которого смогут войти в дорожную карту развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» и получить доступ к новейшему оборудованию и финансированию своих разработок. В общей сложности акселерацию прошли 20 команд-представительниц российских университетов, отделений Академии наук и наукоемких стартапов.

41. Компания «Росагролизинг» внедрила программные продукты для автоматизации бизнес-процессов, разработанные АО «Гринатом». Платформа «Атом.РИТА» интегрирована в инфраструктуру компании для автоматизации процесса сверки данных в различных информационных системах, а решение «Атом.Око» используется для распознавания и обработки документов. Более того, «Атом.Око» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это первый продукт Гринатома с использованием искусственного интеллекта, зарегистрированный в реестре российского ПО.

42. Axoft и «Гринатом» подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению ведущих ИТ-решений атомной отрасли в другие сферы бизнеса. Соглашение направлено на создание центра компетенций по продуктам «Гринатома» на базе Axoft и его партнеров, проведение совместных референс-визитов, презентаций.

43. В 2024 году был открыт новый диджитал-центр в научно-технологическом университете «Сириус». Для университета методически разработаны с нуля две программы: экспериментальный специалитет «Проектирование, разработка и управление сложными ИТ-системами» и магистратура «Разработка и управление критической информационной инфраструктурой». Совместно с ТГУ запущена программа профессиональной переподготовки «Инструменты анализа данных» (в рамках Федерального проекта «Содействие занятости»). На курс зачислено более 100 человек. В НИЯУ МИФИ стартовала новая образовательная программа бакалавриата «Инженерное программирование в атомной отрасли» на базе ИФТИС МИФИ. На первый курс поступило 25 человек.

44. В 2024 году «Росатом» впервые вошел в тройку лидеров по количеству введённых стойко-мест в коммерческих дата-центрах. В этом году «Росатом» ввёл в эксплуатацию первую очередь ЦОД «Иннополис» — крупнейший в Приволжском федеральном округе дата-центр. Первая очередь рассчитана на 1000 стойко-мест и включает четыре машинных зала по 250 стоек каждый. Также в 2024 году введен в эксплуатацию ЦОД «Москва-2» на 3640 стойко-мест. Дата-центр сертифицирован по максимально высокому уровню международного отраслевого стандарта надежности и отказоустойчивости (Tier IV).

45. В 2024 году «Росатом» значительно расширил свою партнерскую сеть в сфере информационных технологий. АО «Гринатом Простые Решения» заключило соглашения с такими компаниями, как ПО НТЦ ИТ РОСА, ГК Softline, ПАО «Россети» и АО «Почта России». Основной акцент в этих соглашениях сделан на комплексном импортозамещении и использовании продуктов компании для перехода на отечественные решения.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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46. В «Росатоме» началось серийное производство 3D-принтеров. Первой серийной машиной стал 3D-принтер среднегабаритного класса RusMelt 310M по технологии SLM (селективное лазерное плавление). Объем производства 2023 года (9 машин) должен покрыть 30% российского рынка.

47. Открыты два новых Центра аддитивных технологий общего доступа в Белгороде (на базе Белгородского государственного аграрного университета) и Томске (на базе Томского политехнического университета).

48. Впервые на 3D-принтере изготовлена деталь для ядерного объекта — колесо насоса для производства по конверсии урана на Сублиматном заводе Сибирского химического комбината (АО «СХК»).

49. «Росатом» разработал первый в России ГОСТ на производство порошков для 3D-печати из титановых сплавов.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ И НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

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50. Полным ходом идёт создание в России собственной зарядной инфраструктуры для электротранспорта с акцентом на размещение в локациях, оптимальных с точки зрения транспортной доступности и дорожного трафика. До конца 2024 года планируется расширить сеть до 170 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Регионы — Москва, Московская, Калининградская, Калужская, Ленинградская и Челябинская области, а также Ставропольский край. Еще 80 запланировано в течение I квартала 2025 года.

51. «Росатом» запустил в Калининграде свои первые электрозарядные хабы. Торжественно ввели в эксплуатацию два хаба для зарядки электротранспорта, объединяющих 15 электрозарядных станций общей мощностью более 2 МВт. Инвестором в проект выступило АО «ТВЭЛ».

52. Подписано соглашение о создании сборочного производства аккумуляторных батарей «Росатома» на площадке автомобильного предприятия «Автотор» в Калининграде.

53. Подписано соглашение между Топливным дивизионом «Росатома» и правительством Липецкой области о создании в регионе ключевого компонента электротранспорта — тяговых электроприводов в составе электродвигателя, редуктора и инвертора.

54. «Росатом» обеспечил литийионным накопителем энергии Краснополянскую ГЭС в Сочи. Батарея установлена в системе оперативного постоянного тока, которая обеспечивает надежную и бесперебойную работу критически важных систем электростанции.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЯ

55. Топливный дивизион «Росатома» приобрел долю 50% в капитале ООО «ФЭР» (г. Тольятти) — крупнейшего российского производителя нейтрализаторов для очистки выхлопных газов, а также комплектных выхлопных систем. Сделка позволит «Росатому» укрепить позиции на рынке продукции для очистки выхлопных газов, где госкорпорация уже является лидером в производстве автокатализаторов.

КОМПОЗИТНЫЙ ДИВИЗИОН

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