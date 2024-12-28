В технополисе «Москва» открыли исследовательский центр по разработке лекарств

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На площадке «Печатники» технополиса «Москва» открыли научно-исследовательский центр по разработке современных лекарственных препаратов.

Развитие фармацевтической промышленности с высокой долей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ особенно важно для наращивания технологического суверенитета.

Общая площадь нового центра составляет около 2,1 тыс. кв. м.

В результате в столице появилось ещё около 100 высокотехнологичных рабочих мест.

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