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Innokentij90 29 декабря 2024, 11:02 Модернизация

На Донецком металлургическом заводе заработал модернизированный прокатный стан

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 © www.donetsk.kp.ru

На Донецком металлургическом заводе произвели запуск модернизированного прокатного стана 250.

Он отметил, что инвестор обеспечил существенный рост производства на заводе. В ноябре на предприятии запустили в работу стан 400, и уже с апреля по декабрь этого года на заводе произвели и реализовали 174,34 тысячи тонн продукции. Причем за этот же период ежемесячный объем вырос более чем в пять раз и продолжает расти.

Цифры свидетельствуют о стабилизации и увеличении производства после прихода ответственного инвестора на завод.

В планах по возрождению Донбасса ключевая роль отводится восстановлению и развитию промышленного потенциала региона. Так, после посещения еще одного завода в Донецке — «ДонФроста», известного россиянам своей качественной холодильной техникой, достигнута договоренность о возможности использовать средства федерального и регионального фондов развития промышленности для дальнейшего развития предприятия. У завода есть собственная научно-конструкторская база и производство полного цикла с самыми современными технологиями и оборудованием.

Планируются и в дальнейшем поддерживать перспективные высокотехнологичные производства Республики.

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Источник: https://www.donetsk.kp.ru/daily/27649/5031776/

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