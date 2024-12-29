На Донецком металлургическом заводе заработал модернизированный прокатный стан

© www.donetsk.kp.ru

На Донецком металлургическом заводе произвели запуск модернизированного прокатного стана 250.

Он отметил, что инвестор обеспечил существенный рост производства на заводе. В ноябре на предприятии запустили в работу стан 400, и уже с апреля по декабрь этого года на заводе произвели и реализовали 174,34 тысячи тонн продукции. Причем за этот же период ежемесячный объем вырос более чем в пять раз и продолжает расти.

Цифры свидетельствуют о стабилизации и увеличении производства после прихода ответственного инвестора на завод.

В планах по возрождению Донбасса ключевая роль отводится восстановлению и развитию промышленного потенциала региона. Так, после посещения еще одного завода в Донецке — «ДонФроста», известного россиянам своей качественной холодильной техникой, достигнута договоренность о возможности использовать средства федерального и регионального фондов развития промышленности для дальнейшего развития предприятия. У завода есть собственная научно-конструкторская база и производство полного цикла с самыми современными технологиями и оборудованием.

Планируются и в дальнейшем поддерживать перспективные высокотехнологичные производства Республики.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈