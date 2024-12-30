В России собран рекордный урожай риса

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В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 млн тонн, что на 17% выше уровня прошлого года.

Площади посевов риса в России составляют порядка 207 тыс. га. Почти две трети производства приходится на Краснодарский край, в 2024 году урожай риса в регионе составил 829 тыс. тонн. Также культуру успешно возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченкой Республике и Приморском крае. К 2030 году планируется выйти на показатели до 2 млн тонн, что позволит не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и создать хороший экспортный потенциал.

По словам председателя Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игоря Лобача, рекордный урожай риса в 2024 году позволил сохранить оптовые цены рисовой крупы на уровне 2022 года. При этом в течение пяти лет российские рисоводы намерены увеличить площади до 275 тыс. га, преимущественно в Астраханской области и Приморском крае, и повысить урожайность культуры на 10 ц/га, отметил он.

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