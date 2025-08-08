В России открылся новый завод по производству камер фиксации нарушений

© avatars.dzeninfra.ru

Новосибирск стал центром производства высокотехнологичного оборудования для фиксации дорожных нарушений в Сибири. В городе начал работу новый завод, который сможет полностью обеспечить Сибирский федеральный округ комплексами фотовидеофиксации.

Долгое время предприятия такого типа располагались только в европейской части России, что создавало сложности с логистикой и сервисным обслуживанием оборудования в Сибири. Новый завод от «Завода промышленной автоматики (ЗПА) „Рекорд“» решит эту проблему. Он объединил все производственные процессы на одной площадке, что оптимизирует работу и позволяет оперативно реагировать на потребности региона.

Общая сумма инвестиций в проект составила 700 миллионов рублей. Финансовую поддержку оказал Совет по инвестициям Новосибирской области.

Новое предприятие специализируется на широком спектре продукции, включая:

комплексы фиксации нарушений ПДД;

детекторы мониторинга транспортных потоков;

системы светофорного управления.

Особой гордостью завода стала разработка уникальных радарных систем частотой 76 ГГц, которые значительно расширяют возможности фиксации дорожной обстановки. Точность определения нарушений у комплексов «Рекорд» достигает впечатляющих 99,7%, что делает их лидерами на рынке моноблочных систем. На данный момент на заводе работает 60 специалистов, но в планах — расширить штат до 100 человек. Для этого предприятие сотрудничает с ведущими вузами региона — НГУ и НГТУ, а с 2025 года планирует запустить собственную учебную программу для подготовки кадров. К 2029 году завод должен выйти на проектную мощность — 1000 единиц продукции в год.

https://dzen.ru/a/aJSPb-Yk0CzUuNcy

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈