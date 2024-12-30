Кормилица Африки и Азии: куда Россия экспортировала продовольствие в 2024 году

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Доля стран Африки и Азии в агроэкспорте России в 2024 году впервые достигла 74%. Эксперты отрасли видят перспективы в развитии этих направлений. Ограниченная доступность европейских рынков уже не так страшит отечественных поставщиков, однако конъюнктура мирового рынка не дает зарабатывать на основных экспортных позициях столько, сколько хотелось бы, из-за их низкой маржинальности и волатильных цен.

По предварительным итогам 2024 года, экспорт сельхозпродукции из России чуть снизился в стоимостном объеме, но вырос в физическом на 9,5% (по данным с начала года по 8 декабря), подсчитали по просьбе Forbes аналитики Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»). «Рост в стоимостном выражении поддержали мясная и молочная, а также готовая продукция, которые подверженны меньшей волатильности по цене, чем зерно и масло, — уточняет руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов. По его словам, снижение экспортной выручки произошло из-за сильно подешевевших пшеницы и подсолнечного масла. Эксперты «Агроэкспорта» прогнозируют годовые показатели экспорта на уровне $44-45 млрд по итогам 2024 года, но за девять месяцев он оказался равен $31 млрд (на 4% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период).

Углубление в Азию и Африку

Географическая структура экспорта продукции АПК из России на протяжении последних лет остается относительно стабильной, говорит начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра агроаналитики» Даниил Козлов, ключевыми направлениями поставок являются государства — члены ЕАЭС, а также Турция, Иран, Бразилия, Китай, Египет, Индия. Помимо этого, важнейшим направлением для экспорта российской продукции АПК по-прежнему остаются страны СНГ.

По данным Козлова, доля Азии и Африки в российском экспорте агропродукции выросла с 59% до 69% за 2021-2023 годы, а в 2024 году достигает все 74% в стоимостном выражении. В импорте продовольствия африканскими странами на текущий момент доля России в натуральном выражении превышает 14%. «Россия планирует расширять штат сельхозатташе в африканских странах», — рассказывает он. Основной поставляемой продукцией в эти два региона являются пшеница, ячмень, кукуруза, нут, подсолнечное и рапсовое масла, шрот, замороженная рыба и крабы, мясо кур.

В разрезе по странам акцент ставится на самых перспективных, развивающихся африканских рынках, отмечает директор по IT холдинга-экспортера «Доставка морем» Павел Конев. В 2024 году Россия нарастила на 40% поставки пшеницы в Кению, страна экспортировала 2 млн т зерна, войдя в пятерку крупнейших покупателей этой культуры, а Кения вошла в топ-5 покупателей пшеницы из России. Еще почти 1 млн т российской пшеницы закупило Марокко, по 1 млн т — Нигерия и Танзания, перечисляет он.

«Нигерия наиболее перспективна за счет огромного и быстрорастущего населения, выгодных портов, высокой доли состоятельного населения, — рассуждает представитель АО «Кириллица». — Демократическая Республика Конго также интересна, но логистика там сложнее».

Торговля с Китаем растет, но это происходит не без проблем, сетуют эксперты. Например, в 2023 году Китай открыл рынок гороха и в первый же год закупил в России более 1 млн т, напоминает Конев. Также Россия нарастила отгрузку растительных масел в 2,5 раза, до 2,45 млн т, в том числе подсолнечного в 3,5 раза — до 897 000 т (тут Китай потеснил Индию на месте ключевого покупателя), рапсового — в 2,1 раза, до 1,4 млн т (тут Китай бесспорный лидер), перечисляет он. «Но уже в 2024 году Китай сильно сбавил обороты экспорта растениеводства из-за торговой войны с США, усиления продовольственной безопасности и хорошего урожая определенных культур внутри страны, — сетует эксперт. — Хотя в уходящем году в Китае были и свои победы: страна импортировала из России более 1 млн т овса, гречихи и ячменя за январь-октябрь 2024 года, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Россия также остается единственным поставщиком гречихи в КНР».

Открылся Китай и для российской свинины, хотя еще ведется большая подготовительная работа к поставкам, добавляет представитель АО «Кириллица». «Поставщикам нужно подписать протокол о требованиях к продукции, согласовать ветеринарный сертификат, получить аттестаты для поставщиков, зарегистрировать компанию в CIFER (системе поставщиков пищевой продукции КНР), — перечисляет он. — После реализации всех этих мер мы считаем, что Россия сможет поставлять до 250 000 т, а по итогам 2024 года этот экспорт составит около 50 000 т».

И все же китайский рынок очень изменчив и сильно зависит от ценовой конъюнктуры. Как только наши аграрии начинают превышать цены, например, на пшеницу, Китай тут же переключается на других поставщиков из Австралии и Канады, заключает эксперт из АО «Кириллица».

«Взаимодействие России с Индией в сфере агроэкспорта активно выходит на новый уровень, — продолжает он. — Показатели товарооборота между странами за девять месяцев 2024 года выросли более чем в полтора раза». Российские экспортеры действительно питают надежды относительно Индии, соглашается Конев. По его словам, экспорт подсолнечного масла туда в 2024 году уже в два раза превысил показатели прошлого года: к середине декабря были вывезены рекордные 1,9 млн т, а отгрузки гороха выросли почти в шесть раз, до 647 000 т.

Традиционная база экспорта

Зерно (в частности, пшеница) остается одним из главных экспортных продуктов России, говорят опрошенные эксперты. На сегодняшний день основные объемы сбыта зерна отечественным аграриям обеспечивают рынки Ближнего Востока и Северной Африки (Ближний Восток — 42%, Северная Африка — 22%, Азия — 20%, Африка южнее Сахары — 8%, прочие — 8%), подсчитали по просьбе Forbes аналитики АО «Кириллица». По их данным, последние два года крупнейшими покупателями российской пшеницы являются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш, покупающие от 4 млн т (Турция) до примерно 1 млн (Иран).

Объемы сбыта по зерновым и зернобобовым культурам составили 71,3 млн т на общую стоимость $16,123 млрд (по состоянию на 8 декабря 2024 года), тогда как за аналогичный период 2023 года за выручка составляла $15,916 млрд при экспортном сбыте в 62,32 млн т, подсчитал исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев. «По нашим данным, профильное министерство будет расширять экспорт нишевых товаров, поскольку на единицу веса они дают больше выручки», — поясняет он. «Мы прогнозируем сохранение мирового лидерства России в доле пшеницы на мировом рынке в сезоне 2024/2025 — свыше 23% на мировом рынке, или более 46 млн т, а также доминирование пшеницы в доле зернового экспорта России — более 75%", — комментирует представитель АО «Кириллица».

По его словам, помимо низкомаржинальной пшеницы внимание стоит уделить и другим культурам, например, ячменю, на который ставка вывозной пошлины сейчас нулевая — это сделано специально для поощрения производства, плюс очень хорошо продается соя, рапс и их производные. «По сое потенциал России мы оцениваем еще в дополнительные 7-8 млн т, если аграрии будут расширять посевы, основным рынком сбыта, как и сегодня, останется Китай», — говорит эксперт из АО «Кириллица».

По итогам 2024 года произведено более 10 млн т растительных масел, из которых около 7,5 млн т будет экспортировано, что на 830 000 т больше, чем в прошлом году, подсчитал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Экспорт подсолнечного масла обновит рекорд прошлого года и составит не менее 5,4 млн т, на 1 млн т больше, чем в 2023 году», — добавляет он.

Ключевые покупатели стали уже постоянными и несколько лет не меняются, отмечает Мальцев. «По объемам вывоза расстановка такая: Индия, Китай, Турция, Египет, Иран, Алжир, — продолжает он. — По итогам 2024 года первое место по объемам вывоза российских растительных масел и подсолнечного в частности достанется Индии, которая потеснила на пьедестале Китай (лидер 2023 года), а по закупкам соевого масла обогнала многолетнего лидера — Алжир. По рапсу и продуктам переработки из него Китай, можно сказать, монополист как импортер, туда вывозится 90% произведенного рапсового масла».

По предварительным оценкам Масложирового союза, экспорт растительных масел в 2025 году может составить 7,2 млн т, рекордные урожаи рапса и сои в этом году позволят увеличить объемы вывоза масла из них на 15% по сравнению с уходящим годом, прогнозирует Мальцев. По его словам, сейчас Россия находится на третьем месте среди мировых экспортеров растительных масел с долей 8%, уступая главным поставщикам пальмового масла — Индонезии и Малайзии. Однако страна лидирует по общему объему экспорта подсолнечного, рапсового и соевого масел, составляющему 20% от мирового рынка.

Перспективные направления

Доля некоторых продуктов АПК в общем объеме экспорта может существенно вырасти в следующие годы, но пока невелика, отмечают собеседники Forbes. Например, поставки мяса, по данным «Агроэкспорта» (есть у Forbes), выросли в 2024 году на 20% в стоимостном и на 23% в физическом выражении. Причем рост показали все виды продукции, входящей в данную категорию (кроме баранины): экспорт мяса птицы вырос на 13% в стоимостном выражении, свинины — на 38%, говядины — на 12%.

Сегодня общий объем экспорта мяса из России, по данным компании-экспортера АО «Кириллица», составляет около 1 млн т.

Поставки мяса птицы в значительной степени выросли за счет увеличения экспорта в Саудовскую Аравию (+96%) и ОАЭ (+87%), уточняется в материалах «Агроэкспорта». «Поставки свинины увеличились благодаря открытию китайского рынка в конце прошлого года, объем экспорта свинины, включая субпродукты в Китай, на 8 декабря достиг 38 000 т на сумму более $100 млн; экспорт говядины вырос в значительной мере за счет рынков стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Кувейта, Ирана, ОАЭ», — говорится в них.

«На данный момент наиболее перспективными направлениями для экспорта являются Африка и Юго-Восточная Азия, так как эти рынки демонстрируют устойчивый спрос на мясо, обусловленный растущим уровнем доходов населения и изменением потребительских предпочтений», — рассказывает коммерческий директор компании «Агроэко» Дмитрий Алексеев. Помимо этого, по его словам, есть большой интерес реализовать часть продукции с максимальной маржинальностью по тем позициям, на которые в России нет большого спроса — например, субпродукты, которые не очень популярны в России, но при этом востребованы в странах Азии.

«А главное, за последние годы производство свинины в России значительно выросло, и реализация части продукции на экспорт стала необходимым условием для сохранения сбалансированных цен и развития потенциала российского рынка», — говорит Алексеев.

Экспорт молочной продукции вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении, по подсчетам аналитиков «Агроэкспорта». Поставки сыров и творога увеличились на 25%, молока и сливок — на 40%, сухого молока — на 32%. «Причем экспорт молочной продукции в Китай вырос на 60% (до $16,3 млн) в первую очередь за счет увеличения поставок сыра, а также сухого молока, — уточняет Краснов из «Агроэкспорта». — Также стоит отметить рост поставок в Китай молока и сливок в упаковке и мороженого. На нашей карте молочного экспорта появились такие страны, как Алжир, Египет, Саудовская Аравия. Алжир и Египет наряду с Китаем обеспечили положительную динамику экспорта сухого молока».

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