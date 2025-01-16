В 2024 году российский экспорт подсолнечного масла обновил рекорд

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По предварительным данным, за 2024 год Россия поставила на зарубежные рынки более 5,7 млн тонн подсолнечного масла. Впервые в истории годовой объем экспорта превысил планку в 5 млн тонн. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 31% в физическом выражении.

Драйвером стал экспорт в Индию, объем которого в годовом исчислении вырос в 2,4 раза, превысив 2,2 млн тонн. Благодаря такой динамике Индия, вышедшая в 2023 году в лидеры среди стран-покупателей отечественного подсолнечного масла, в течение прошлого года укрепила позиции. Около 39% всех отгрузок российского подсолнечного масла приходилось на республику. Самый большой объем был зафиксирован в октябре, когда в южноазиатское государство было поставлено более 320 тыс. тонн подсолнечного масла из России — более половины всего объема российского экспорта в этом месяце.

На втором месте среди покупателей российского подсолнечного масла — Турция. Согласно предварительным данным, экспорт в эту страну вырос в 1,5 раза, до 840 тыс. тонн.

Данные об объемах экспорта в прошлом году свидетельствуют об обновлении рекорда 2023-го и его превышении более чем на 1 млн тонн, отмечает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: «Это достижение стало возможным не только благодаря переработке больших объемов сырья (рекордный урожай 2023 года плюс значительные переходящие остатки прошлых сезонов), но и вследствие достаточно привлекательных мировых цен на масло, а также небольшому спреду по отношению к пальмовому и соевому маслу. В этой связи такие наши покупатели, как Индия и Турция, сделали выбор в пользу более питательно ценного подсолнечного масла, значительно увеличив объемы его закупок».

Китай в 2024 году опустился на 3-е место среди импортеров российского продукта. По оценке экспертов рынка, в январе-декабре КНР закупила 590 тыс. тонн подсолнечного масла из России, что на 35% меньше объема 2023 года. «Сокращение поставок подсолнечного масла в Китай в 2024 году связано с более выгодной ценой закупки, которую предлагали индийские импортеры, а также значительными объемами переработки кукурузы на масло на внутреннем китайском рынке. Эти факторы снизили спрос на подсолнечное масло в КНР», — поясняет Михаил Мальцев.

В рамках поставленной Президентом России задачи по увеличению объема производства и экспорта готовой продукции АПК в 1,5 раза к 2030 году отрасль наращивает перерабатывающие мощности ускоренными темпами. «При условии, что производство сырья, особенно подсолнечника, будет увеличиваться аналогичными темпами, то в 2030 году надеемся экспортировать около 6 млн тонн подсолнечного масла», — прогнозирует Михаил Мальцев.

При этом основной вызов в союзе видят в части наращивания объемов производства подсолнечника. «Необходимо переходить к ускоренному севообороту с использованием более интенсивных агротехнологий, позволяющих увеличить долю подсолнечника при сохранении принципов устойчивого ведения сельского хозяйства, плюс введение новых земель в оборот», — указал исполнительный директор Масложирового союза.

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