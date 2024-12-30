В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов

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Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области более чем на 1,5 млрд рублей было закуплено более 150 единиц спецтехники, предназначенной для обращения с ТКО.

Новая техника отличается техническими характеристиками. Теперь у водителей есть возможность загружать баки не выходя из кабины. Объем кузова мусоровоза — 16 кубических метров. В среднем за сутки сотрудниками вывозится более 100 контейнеров.

«Новые машины произведены в Подмосковье с применением беларусских деталей. Техника обладает высокой грузоподъемностью и широким функционалом. Мусоровозы оснащены двумя видами погрузки — задней и боковой для забора ТКО из разных пунктов их накопления. Важная характеристика всей закупленной техники — мобильность, так как в зимний период водители чаще сталкиваются с препятствиями при подъезде к контейнерным площадкам. И, конечно, значимый критерий — гарантия сроком на 12 месяцев», — отметил генеральный директор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

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