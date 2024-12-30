Автобусный парк Московской области пополнили 200 новых машин

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На маршруты Мострансавто в Подмосковье вышло 100 современных автобусов ЛиАЗ большого класса, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Уточняется, что еще 100 машин проходят регистрацию в ГАИ и также выйдут на линию сразу после постановки на учет. Новые автобусы уже курсируют на 40 маршрутах.

Автобусы оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения и USB-розетками. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные места, а также система, которая снижает высоту посадки, наклоняя корпус автобуса.

Новые машины вышли на маршруты в Балашихе, Богородском, Дзержинском, Долгопрудном, Домодедове, Истре, Королеве, Краснознаменске, Ленинском, Лобне, Лыткарине, Люберцах и других городских округах. Особое внимание уделили социально значимым направлениям и маршрутам с наибольшим пассажиропотоком.

«Обновление автопарка — одна из приоритетных задач. Новые автобусы улучшают транспортную доступность, повышают уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также способствуют дальнейшему развитию. Работа по обновлению продолжается», — сообщили в Мострансавто.

© storage.yandexcloud.net

© storage.yandexcloud.net

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