В Черемхово построен новый детский сад

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В Черемхово (Иркутская область) построен детский сад на 110 мест. Возведение дошкольного учреждения началось в августе 2023 года на месте детского сада № 10. Строительные работы выполнялись в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования».

Здание нового детского сада двухэтажное, на первом этаже расположены группа для детей раннего возраста, младшая и средняя группы, каждая из них оборудована раздевалкой, игровой комнатой, спальней, буфетом и санузлом.

На этом же этаже размещены пищеблок и медицинский кабинет с процедурной. Оборудовано специальное помещение для охраны, санузел для маломобильных групп населения, комната для хранения инвентаря, помещение для стирки и глажки белья.На втором этаже расположены старшая и подготовительная группы, а также спортивный зал, который может использоваться для музыкальных занятий. В административной зоне оборудованы кабинеты заведующей, методиста, психолога и логопеда. Для проведения дополнительных кружков и занятий предусмотрено универсальное помещение.В детском саду работает лифт, для обеспечения безопасности установлены современные системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Обустроена прилегающая к учреждению территория — установлены пять навесов для отдыха детей.

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