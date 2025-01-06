В Алуште ввели в эксплуатацию спортивный комплекс и гостиницу тренировочного центра «Крымский»

© sun9-26.userapi.com

Общая площадь нового объекта превышает 20 тыс. кв. м. Строители возвели спортивный комплекс с открытым 50-метровым бассейном и 11-этажное здание гостиницы для спортсменов.

В спорткомплексе оборудованы современные помещения для занятий по прыжкам в воду, синхронному плаванию и игре в водное поло, а также тренажерный зал и гидротермальный блок, залы хореографии, бокса и универсальных спортивных занятий.

© tcskr.ru

В гостинице обустроены номера для проживания более 50 спортсменов и помещения медико-восстановительного блока, где спортсменам будет оказываться вся необходимая поддержка для восстановления после тренировок.

Прилегающая территория центра также благоустроена — проведено озеленение, обустроены дорожки и проезды между корпусами, организованы парковочные пространства.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈