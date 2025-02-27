Под Судаком открылся новый современный спортивный комплекс

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В селе Солнечная Долина под Судаком открыли новый физкультурно-оздоровительный комплексВ новом физкультурно-оздоровительном комплексе на 600 квадратных метров создали многофункциональный спортзал — он предназначен для шести игровых видов спорта. Для каждого предусмотрена своя разметка: белая — для хоккея, футбола, баскетбола и гандбола; красная — для волейбола; жёлтая — для теннисистов. В помещении установлены мобильные спортивные снаряды. Чтобы перестроить зал, например, после футбольной тренировки на баскетбольную, потребуется не более 15 минут.

© cdn-crimea-news.com

Кстати, Судакский регион сегодня один из самых активных в развитии спортивной инфраструктуры. В Судаке, на улице Коммунальной построен и передан спортивной школе большой физкультурно-оздоровительный комплекс на три тысяч квадратных метров. Объект возвели в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». По словам главы администрации, уже к 18 марта планируется запустить его. Универсальный спортивный зал подойдёт любителям сразу нескольких видов спорта: бадминтона, баскетбола, волейбола и тенниса. Зал также имеет разметку для занятий спортом маломобильных групп населения: ринг-теннис, бадминтон-теннис. В трёхэтажном здании ФОКа оборудованы универсальный спортивный зал с местами для зрителей на 150 мест, раздевалки с санузлами и душевыми, тренажёрный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой. Заниматься спортом здесь смогут дети от 10 лет и взрослые.

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В регионе в этом году планируется установить четыре новые спортивные площадки на открытом воздухе. Также администрация Судака уже заключила контракт на реконструкцию стадиона в селе Грушевка.

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