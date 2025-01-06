Российский завод выпустил обновленную модель мини-трактора

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Новосибирский завод-производитель мини-спецтехники «Диктум» в начале 2024 года сообщил о выпуске обновленной модели мини-погрузчика Диктум G400 Pro грузоподъемностью 310 кг, высотой подъема стрелы 2000 мм, двигателем мощностью 15 л.с. с электрическим запуском, собственным весом 575 кг, и габаритами 1554×950×1189 мм.

Особенностью новой модели является усиленная гидравлическая система, охладитель гидравлики и ряд технических новинок.

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Ранее заводом был освоен выпуск мини-погрузчика Диктум G400 с двигателем мощностью 11,7 л.с. с ручным запуском, собственным весом 565 кг и габаритами 1554×760×1189 мм.

Ширина ранее выпущенной и новой модели составляет 76 см, что позволяет машине проходить в дверной проем. В моделях используется полный привод (4WD), за счет чего бортовой погрузчик может выполнять разворот на месте на 360 градусов.

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Также предприятие выпускает модели мини-погрузчиков «Диктум» G700 и «Диктум» G700 Pro.

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«Диктум» G700 в колесном исполнении с двигателем мощностью 30 л.с., максимальной грузоподъемностью 390 кг, собственным весом 800 кг и габаритами 1554×1040×1189 имеет возможность оснащения колесами с разными типами протекторов, что обеспечивает машине стабильную работу и на газонах, и в глубокой грязи.

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Гусеничная модель «Диктум» G700 с двигателем мощностью 30 л.с., максимальной грузоподъемностью 400 кг, собственным весом 680 кг и габаритами 1554×950×1248 мм имеет тяговое усилие до 1200 кг и повышенную проходимость проходимость, поскольку давление на грунт не превышает 300 г/см2 .

Погрузчики могут быть использованы с более чем 50 видами навесного оборудования для работ в различных отраслях строительства, сельского и коммунального хозяйства, ландшафта и благоустройства.

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© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

В линейке навесного оборудования для мини-погрузчиков выпускаемого предприятием представлены 33 модели, используемые для различных типов задач, а именно для ланшафтных и строительных работ, уборки и содержании территорий, а также для сельскохозяйственных работ.

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