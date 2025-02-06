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Ivan_82 06 февраля 2025, 11:46 191 Медучреждения

Итоги 5 лет работы нового московского стандарта онкологической помощи

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В Москве пять лет назад впервые в России разработали новый стандарт городской онкологической службы. В основе стандарта лежит последовательное бесшовное ведение пациента на всех этапах: от подозрения и постановки диагноза до хирургического и медикаментозного лечения, а затем пожизненного диспансерного наблюдения.

 © www.sobyanin.ru

Итоги первых пяти лет работы нового онкологического стандарта:

  • Доля пациентов, наблюдающихся 5+ лет после постановки диагноза, увеличилась с 55,6% в 2019 г. до 60% в 2024 г.
  • Выявление рака на ранних стадиях увеличилось с 62,3% в 2019 г. до 67,7% в 2024 г.
  • Смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась с 17% в 2019 г. до 11,5% в 2024 г.

Также за это время были организованы пять многопрофильных онкологических центров. Все этапы помощи осуществляются в структуре одной медорганизации, что позволяет сокращать время постановки диагноза и быстрее начинать лечение.

Благодаря современному техническому оснащению, во всех онкоклиниках города проводится высокотехнологичное хирургическое лечение, в том числе с помощью роботических установок последнего поколения. Благодаря стандарту, объемы лечения в онкопрофиле выросли в 2 раза.

На высочайшем уровне находится и лекарственная терапия. Пациентам доступны самые современные методы лечения — таргетная и иммунная терапия. Препараты позволяют избирательно воздействовать на злокачественные новообразования с минимумом побочных эффектов. Лекарства назначаются пациентам, страдающим каким-либо из 10 наиболее распространенных видов онкологии. Это 90% наиболее распространенных онкологических диагнозов. Более 47 тысяч пациентов получают лекарственные препараты ежегодно за счет региональных средств.

Активно развивалась и Онкологическая служба. В 2021 году открыли центры амбулаторной онкологической службы в отремонтированном 28 корпусе ММНКЦ имени Боткина

 © www.sobyanin.ru

и в Онкоцентре № 1 больницы имени Юдина.

 © www.sobyanin.ru

В 2022 году после реконструкции в больнице имени Юдина был открыт и онкохирургический корпус, а также ЦАОП ММКЦ «Коммунарка».

 © www.sobyanin.ru

В 2023 г. в больнице имени Юдина открылось отделение радионуклидной терапии, специализирующейся на лечении пациентов с опухолями головы и шеи, щитовидной железы. В том же году открылся лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова.

 © www.sobyanin.ru

В 2024 году открыли Центр ядерной медицины в ММКЦ «Коммунарка».

 © www.sobyanin.ru

Кроме того, на базе МКНЦ имени Логинова, ММКЦ «Коммунарка», ММНКЦ имени Боткина и ГКБ имени Буянова создали четыре современных эндоскопических центра. С момента их открытия было выполнено более 600 тыс. эндоскопических исследований. В результате — количество выявленных новообразований ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза.

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Источник: https://www.sobyanin.ru/moskovskii-...rt-onko-pomoschi-itogi-pervyh-5-let

  • Ivan_82
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здравоохранение, медицина, Москва, итоги, онкология, медучреждения,
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