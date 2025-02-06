Итоги 5 лет работы нового московского стандарта онкологической помощи

В Москве пять лет назад впервые в России разработали новый стандарт городской онкологической службы. В основе стандарта лежит последовательное бесшовное ведение пациента на всех этапах: от подозрения и постановки диагноза до хирургического и медикаментозного лечения, а затем пожизненного диспансерного наблюдения.

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Итоги первых пяти лет работы нового онкологического стандарта:

Доля пациентов, наблюдающихся 5+ лет после постановки диагноза, увеличилась с 55,6% в 2019 г. до 60% в 2024 г.

Выявление рака на ранних стадиях увеличилось с 62,3% в 2019 г. до 67,7% в 2024 г.

Смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась с 17% в 2019 г. до 11,5% в 2024 г.

Также за это время были организованы пять многопрофильных онкологических центров. Все этапы помощи осуществляются в структуре одной медорганизации, что позволяет сокращать время постановки диагноза и быстрее начинать лечение.

Благодаря современному техническому оснащению, во всех онкоклиниках города проводится высокотехнологичное хирургическое лечение, в том числе с помощью роботических установок последнего поколения. Благодаря стандарту, объемы лечения в онкопрофиле выросли в 2 раза.

На высочайшем уровне находится и лекарственная терапия. Пациентам доступны самые современные методы лечения — таргетная и иммунная терапия. Препараты позволяют избирательно воздействовать на злокачественные новообразования с минимумом побочных эффектов. Лекарства назначаются пациентам, страдающим каким-либо из 10 наиболее распространенных видов онкологии. Это 90% наиболее распространенных онкологических диагнозов. Более 47 тысяч пациентов получают лекарственные препараты ежегодно за счет региональных средств.

Активно развивалась и Онкологическая служба. В 2021 году открыли центры амбулаторной онкологической службы в отремонтированном 28 корпусе ММНКЦ имени Боткина

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и в Онкоцентре № 1 больницы имени Юдина.

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В 2022 году после реконструкции в больнице имени Юдина был открыт и онкохирургический корпус, а также ЦАОП ММКЦ «Коммунарка».

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В 2023 г. в больнице имени Юдина открылось отделение радионуклидной терапии, специализирующейся на лечении пациентов с опухолями головы и шеи, щитовидной железы. В том же году открылся лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова.

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В 2024 году открыли Центр ядерной медицины в ММКЦ «Коммунарка».

© www.sobyanin.ru

Кроме того, на базе МКНЦ имени Логинова, ММКЦ «Коммунарка», ММНКЦ имени Боткина и ГКБ имени Буянова создали четыре современных эндоскопических центра. С момента их открытия было выполнено более 600 тыс. эндоскопических исследований. В результате — количество выявленных новообразований ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза.

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