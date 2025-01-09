В Башкирии в селе Кушнаренково построили новую поликлинику на 320 посещений

В Башкирии в селе Кушнаренково построили новую поликлинику на 320 посещенийСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В селе Кушнаренково Кушнаренковского района в декабре прошлого года открылась новая трехэтажная поликлиника на 320 посещений в смену. Её возвели на территории нового микрорайона Андреевский в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Общая площадь объекта составляет порядка 5 тыс. квадратных метров.В целом на строительство медучреждения вместе с закупкой оборудования было потрачено 552,38 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 326,7 млн рублей, республика выделила 225,68 млн рублей.
На первом этаже новой поликлиники разместились рентгенодиагностическое отделение и общие помещения. На втором — отделения эндоскопии, женская консультация, кабинеты терапевтов и другие отделения. Третий этаж занимает физиотерапевтическое и терапевтическое отделения. Детское отделение поликлиники представляет собой самостоятельную группу помещений, изолированную от блока помещений для приема взрослого населения.
https://aulut.r...renkovo-4078257
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