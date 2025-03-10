«Витязи» уходят на север

«Витязи» уходят на северСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Благодаря модернизации производства за последние несколько лет на заводе башкирской машиностроительной компании «Витязь» в Ишимбае удалось значительно увеличить объём товарной продукции. По итогам прошлого года он вырос почти на 30%.
Сейчас завод загружен заказами на несколько лет вперёд.
Очередная партия болотоходов «Витязь» проходит испытания перед отправкой в нефтегазовые компани в Арктике.
После того как 15-тонные двухзвенные транспортеры сошли с конвейера, они проходят целый ряд тестов. Среди них — ходовые испытания, где в реальных условиях проверяется работа всех узлов и агрегатов снегоболотохода. Только так можно убедиться в надежности техники, которой предстоит работать условиях крайнего Севера и в Арктике.
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