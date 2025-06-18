В Уфе начал работу стекольный завод

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В посёлке Зубово состоялось открытие нового завода компании «Эрстед», специализирующегося на производстве светопрозрачных конструкций.

Завод, рассчитанный на выпуск 15 000 квадратных метров конструкций, от алюминиевых окон до фасадных систем и стеклянных перегородок, станет крупнейшим в Башкирии.

Объект станет ключевым звеном в снижении себестоимости и сроков строительства жилья, обеспечив местных застройщиков современными оконными и фасадными системами без зависимости от внешних поставщиков.

Локализация производства позволит застройщикам сократить логистические издержки на 15-20% и обеспечить объекты современными энергоэффективными окнами и фасадными системами, соответствующими ГОСТ и международным стандартам. Мощности нового завода покроют до 30% текущей потребности региона.

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