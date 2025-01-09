В Новосибирске открылось новое здание школы № 57

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Сегодня, 9 января, состоялось торжественное открытие школы № 57 Новосибирска. Новоселье в школе № 57 — событие поистине долгожданное. Третью четверть учебного года образовательное учреждение начало в новом здании, построенном на месте старой школы. До этого ученики 57-й в течение шести лет учились в ближайших школах.

Впечатления учеников, их родителей, пришедших сегодня в школу вместе со своими детьми, ветеранов школы, проработавших в 57-й много лет, — удивление и радость. Прежнее здание школы, построенное в 1939 году, было рассчитано на 450 учеников. Проектная вместимость нового четырехэтажного здания почти вдвое больше — 825 детей в одну смену. По площади новая школа в пять раз больше старой — здесь прекрасные классы, лаборатории, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, большой хореографический зал, зал для ЛФК, тренажерный и два спортивных зала. В школе предполагается работа лабораторий беспилотных летательных аппаратов, робототехники, 3D-дизайна и прототипирования.

Бывшее здание школы № 57 постройки 1939 года, проектной наполняемостью 450 мест, было закрыто для эксплуатации 25 июня 2018 года на основании экспертного заключения и акта осмотра здания. К строительству нового здания приступили с 25.12.2022 . Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 02.12.2024.

Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» за счёт средств областного и местного бюджетов.

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

© andreytravnikov.ru

https://zsnso.ru/news/19910

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