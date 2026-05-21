«Галичанин» создал цифрового помощника для крановщиков
За последнее десятилетие в России все чаще фиксируются тяжелые происшествия с грузоподъемными машинами — от опрокидываний до падения грузов и разрушения металлоконструкций. Значительная часть инцидентов связана с ошибками оценки условий работы, перегрузом и человеческим фактором. Аварии с кранами часто приводят к тяжёлым и смертельным травмам как для работников на площадке, так и для случайных людей. Ежегодно в России при эксплуатации грузоподъёмных машин гибнет 90-100 человек.
Основными причинами аварий являются:
1. Износ и усталость металлоконструкций: наиболее распространённая техническая причина. Статистика за 2015-2025 гг. указывает, что до 47% аварий связано с износом металлоконструкций. Это включает усталостные трещины в стрелах, рамах, поворотных платформах, возникающие в процессе неправильной эксплуатации и превышение допустимых нагрузок.2. Неисправности механических узлов и систем: износ и поломка зубчатых передач поворотного механизма и лебедки, барабанов, блоков и канатов, разрушение гидроцилиндров.3. Ошибки крановщика (оператора) могут являться причиной многих аварийных ситуаций:
— Опрокидывание автокрана под нагрузкой. Такой сценарий обычно связан с превышением опрокидывающего момента над удерживающим: неверно выбран вылет, масса противовеса, кран установлен на уклоне, не учтено влияние ветровой нагрузки.
— Проваливание опор в грунт — одна из самых распространённых причин аварий автокранов, вызванная неверной оценкой состояния опорной поверхности (грунта) и не правильным выбором размера подкладок.
— Снижение ресурса крана. Разрушение металлоконструкций чаще всего становится итогом неправильной работы оператора: ошибки при выборе режима работы, локальной перегрузки, работы на пределе грузовой характеристики или накопленного износа. Аварии с кранами в России носят системный характер, где сочетаются организационные просчёты, человеческие ошибки и устаревшее состояние парка грузоподъемных машин. Устойчивое снижение аварийности возможно только при комплексном подходе, направленном на все звенья цепи: от разработки нормативов и надзора до повышения культуры безопасности на рабочем месте крановщика.
Что такое система «ВИРА»
Чтобы снизить влияние человеческого фактора, специалисты АО «Галичский автокрановый завод» приняли решение создать систему поддержки принятия решений для крановщиков, встроенную в бортовой компьютер кабины оператора. Так, в Российском краностроении, впервые появился цифровой помощник — система поддержки принятия решения «ВИРА», которая помогает оператору определить риски и подобрать оптимальный (с наименьшей загрузкой) режим работы до начала подъема: при выборе вылета, конфигурации стрелы, массы противовесов, размера опорного контура и размеров подкладок.
Система не заменяет крановщика и не принимает решение вместо него. Она дает оператору мгновенную техническую поддержку, помогает принимать правильные решения, показывает ограничения для конкретной модели крана и помогает оценить, насколько безопасен выбранный режим работы до начала подъема груза.
Практическая польза от «ВИРА»:
— уменьшение числа аварий при работе автокрана;— поддержка при выборе оптимального режима телескопирования (Т1, Т2, Т3), массы противовесов, размера опорного контура, учет ветровых нагрузок
Что представляет система поддержки принятия решений «ВИРА»
«ВИРА» — Виртуальная Инженерная Расчетная Архитектура, для ее работы не требуется подключение к сети интернет. Это система поддержки принятия решений для крановщика впервые реализованная инженерами «ГАЛИЧАНИН» на автокране КС-55721-6В-1 серии «Комсомолец». Это не просто приложение, а новый стандарт безопасности в Российском краностроении.
Оператор до начала работ вводит параметры подъема: масса груза, вылет, высоту, конфигурацию стрелы, положение опор и условия работы. Система анализирует данные и показывает, допустим ли режим, какие параметры требуют внимания и где возникает риск перегрузки или потери устойчивости.
В электронную систему «ВИРА» дополнительно входят руководство по эксплуатации, грузовысотные характеристики, каталоги запасных частей, технологические карты по ремонту и обслуживанию и другая техническая документация. Дополнительный элемент — видеонаблюдение для контроля рабочей зоны и правильности укладки каната. В дальнейшем «ВИРА» станет основой для создания цифрового ассистента с функциями искусственного интеллекта для увеличения безопасности выполнения грузоподъемных работ и технического обслуживания автокранов «ГАЛИЧАНИН».
Система «ВИРА» впервые будет представлена на стенде АО «Галичский автокрановый завод»E2.55 в рамках выставки СТТ EXPO-2026 в составе автокрана КС-55721-6В-1 серии «Комсомолец».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0