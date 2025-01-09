Разработана новая эффективная питательная среда для микроорганизмов

Специалисты НИЦ ППиФ на базе пищевого холдинга «СОЮЗСНАБ» совершили открытие в области биотехнологий, разработав уникальный дрожжевой экстракт на основе собственной коллекции микроорганизмов.

Исследование проводилось с использованием методов высокопроизводительного скрининга и других современных технологий, доступных НИЦ ППиФ. Ученые проанализировали более 120 штаммов дрожжей с помощью жидкостной хроматографии. Были разработаны и оптимизированы условия ферментации и экстракции, что позволило получить продукт с высокой концентрацией аминокислот.

Дрожжевой экстракт является основой питательных сред для микроорганизмов и позволяют увеличить их эффективность на 30%. Разработанный продукт в 1,5-2 раза превосходит куриный белок по содержанию незаменимых аминокислот — важнейших строительных блоков организма, которые он не может синтезировать самостоятельно. При использовании такого дрожжевого экстракта в основе питательных сред, ускоряется рост клеток, а также увеличивается выход биомассы от 5 до 30%.

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