Тюменская область установила новый рекорд по строительству жилья

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2 млн 598 тысяч кв. м жилья возвели в Тюменской области (без учёта Ямала и Югры) в 2024 году — новый рекорд региона по количеству построенных «квадратов», более 1.6 кв.м на человека. 40% возведённого жилья относится к категории ИЖС. В 2025 году темпы строительства объективно снизятся, из-за ставки по ипотеке спрос на новостройки несколько сократился. Тем не менее строительная отрасль региона работает стабильно. Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров — они будут сданы в 2025 и 2026 годах

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