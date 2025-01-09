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lapshin-89 09 января 2025, 20:56 237 Статистика

Тюменская область установила новый рекорд по строительству жилья

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2 млн 598 тысяч кв. м жилья возвели в Тюменской области (без учёта Ямала и Югры) в 2024 году — новый рекорд региона по количеству построенных «квадратов», более 1.6 кв.м на человека. 40% возведённого жилья относится к категории ИЖС. В 2025 году темпы строительства объективно снизятся, из-за ставки по ипотеке спрос на новостройки несколько сократился. Тем не менее строительная отрасль региона работает стабильно. Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров — они будут сданы в 2025 и 2026 годах

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Источник: https://t-l.ru/374164.html

Тюменская область, строительство, жильё
  • Нет аватара termometrix
    10.01.2506:01:03

    «В прошлом году мы ввели 107,4 млн квадратных метров жилья — это всего лишь на 2,7% ниже, чем рекордный 2023 год. Но при этом у нас введен рекордный объем индивидуального жилищного строительства — 62 млн кв. м. Это в 1,6 [раза] больше, чем в 2019 году», — сказал Хуснуллин.

    ТАСС

    Будем ждать официальной сводки от Росстата.В целом-неплохой результат.

    #1295306
  • Нет аватара art777111
    10.01.2506:35:10

    Для кого это строят? Все равно не покупают. Для китайцев наверно.

    #1295307
  • Нет аватара art777111
    10.01.2506:38:13

    Когда уже лопнет это ипотечный пузырь и цены рухнут?

    #1295308
  • Нет аватара art777111
    10.01.2506:54:50

    Россияне которые могут купить эти квартиры,а не взять в долг, в России не живут.

    #1295309
    • Meel Light Meel Light
      11.01.2502:31:35

      Свынявым конечно видней с своего свинарника. Если же это чудо как-то в России появилось, то дуй отсюда. Скулящие бездари тут не нужны.

      #1295410
  • Tevton Tevton
    10.01.2507:32:12

    Ответ на вопрос почему строят и почему покупают см. ниже.

    За последние 30 лет население Тюмени выросло на 60% — с 494 тысяч жителей в 1991 году до нынешних 768 тысяч. За последние 10 лет Тюмень входит в список самых динамично растущих городов России. Рост населения происходит не только за счет миграционных процессов, но и что приятно за счёт естественного прироста.

    В Тюменской области сосредоточены основные запасы нефти и газа страны.

    Вот некоторые крупные месторождения:

    нефти: Самотлорское, Холмогорское, Красноленинское, Фёдоровское;

    газа: Уренгойское, Медвежье, Ямбургское.

    На восточном склоне Приполярного и Полярного Урала открыты рудные полезные ископаемые и драгоценные камни.

    Отредактировано: Tevton~07:41 10.01.25
    #1295310
    • Нет аватара termometrix
      10.01.2507:47:36

      Россия уже строит почти столько же, сколько весь СССР вместе взятый.

      #1295312
    • Нет аватара art777111
      10.01.2508:10:02

      Месторождения в ХМАО и ЯНАО это к Тюмени отношение не имеет. Сибурполимер в Тобольске. Он что-то не растет и активно не строится. На одних северных пенсионерах только пухнет Тюмень или до миллиона по бумажкам догнать хотят.

      #1295313
      • lapshin-89 lapshin-89
        10.01.2510:33:34

        Это Тобольск то не строится? Строительство там не меньше чем в Тюмени, взять ходя бы новый аэропорт, построенный с нуля.

        #1295334
      • lapshin-89 lapshin-89
        10.01.2510:35:09

        В Тюмени сосредоточена почти вся научная инфраструктура и машиностроительная промышленность, благодаря которой возможно освоение скверных месторождений.

        #1295335
        • Нет аватара art777111
          10.01.2511:38:26

          Какая промышленность. На месте станкостроительного завода и завода медоборудования жилые комплексы. Промышленность в Тобольске.

          #1295345
          • lapshin-89 lapshin-89
            10.01.2518:24:18

            А что, это единственные тюменские заводы? Читайте внимательнее наш сайт!

            Отредактировано: lapshin-89~18:24 10.01.25
            #1295386
    • Нет аватара art777111
      10.01.2508:12:30

      «но и что приятно за счёт естественного прироста» не врите. Он не растет, а убывает.

      #1295314
      • Нет аватара termometrix
        10.01.2508:32:34

        Я не понимаю необходимости вашего присутствия на этом сайте. Вы только делаете необоснованные нападки на всех и вся.

        Вам не надоело использовать один и тот же нигилистический тезис? Сделайте что-нибудь полезное: внесите предложение по улучшению социальных и экономических показателей в России.

        #1295317
        • Нет аватара art777111
          10.01.2508:48:12

          -Раздавайте всем российским матерям бесплатное жилье в бессрочную аренду;

          -Вылечите всех умирающих детей с ТВ за счет олигархов;

          -Сделайте кибер-протезы для всех ветеранов и инвалидов;

          -Стройте космодромы и базы на орбите;

          -Канонизируйте космос там бесконечные ресурсы;

          Мало?

          А то собрали урожай, продали мясо, построили дом где прогресс ваш топтание на месте одно или регресс.

          #1295318
          • Нет аватара termometrix
            10.01.2508:57:19

            С вашими рекомендациями вы построили коммунизм.Будем надеяться, что так будет выглядеть мир в обозримом будущем.

            Нужно немного больше разума и понимания определенных закономерностей, иначе сознание продолжает летать в облаках, не имея возможности трезво оценить ситуацию.

            Никакое раскулачивание богатых в России или рост социальной справедливости не изменять радикально процесс демографической убыли русских в ближайшее время.Потому что демографические процессы это не экономика,это ценностная проблема.

            Кроме того,нужно активное и мощное развитие человекосбережения в России,серьезное продление и сохранение жизни наших граждан,особенно мужчин,радикальное сокращение смертности.

            Отредактировано: termometrix~09:50 10.01.25
            #1295321
            • Нет аватара art777111
              10.01.2509:42:34

              А ясно шишь вам, а не пенсия и соцпособия привет Аргентина. Они таким путем и идут. Не сможет столетний заменить восемнадцатилетнего. Никак не сможет. Стройте роботов к черту людишек (более надежный план, для вас, заберайте). Только зачем строить жилье, в склады для роботов надо вкрадыватся.

              Отредактировано: art777111~09:44 10.01.25
              #1295326
              • Нет аватара termometrix
                10.01.2510:46:11

                Как бы парадоксально это ни звучало, но существование пенсионной системы является одним из факторов снижения рождаемости в наши дни.В исламских и патриархальных странах, например,дети,внуки и правнуки заботятся о своих родителях, бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках.По этой причине появляется стимул создавать более крупные,дружные и крепкие семьи,где совокупный семейный доход распределяется солидарно между всеми членами семьи.Важнейшей целью патриархальной семьи является одновременное выживание всех ее членов, взаимопомощь и единство.Такой же патриархальный уклад жизни был характерен и для России в монархический период и до середины 1970-х годов в составе СССР. Пока молодые поколения РСФСР, полностью не вестернизировались и не приняли западную систему ценностей как образ жизни.

                А что вы предлагаете делать с пенсионерами?Бросить на произвол судьбы? Да, пенсионеры не могут заменить молодых людей, но следует ли нам «избавляться» от пожилых людей и даже людей среднего возраста,поскольку они «излишне обременяют бюджетную и финансовую систему страны»,соответственно являются «лишними», согласно вашей социал-дарвинистской и мальтузианской философии?

                Отредактировано: termometrix~11:03 10.01.25
                #1295336
                • Нет аватара art777111
                  10.01.2511:05:05

                  Это ваша философия не моя. Вы предложили не помогать матерям.

                  Отредактировано: art777111~11:05 10.01.25
                  #1295340
                  • Нет аватара termometrix
                    10.01.2511:11:57

                    Вы предложили не помогать матерям.

                    Ничего подобного.Это клевета.Просто пытаюсь объяснить, что экономические факторы не могут радикально изменить демографическую картину. Что бесплодие, нежелание воспитывать детей и эгоизм как черты современной цивилизации имеют духовное измерение и происхождение, что они являются вопросом ответственности каждого отдельного человека перед государством и обществом в целом, а не материальной предпосылкой, которая может волшебным образом изменить все.

                    #1295341
                    • Нет аватара art777111
                      10.01.2511:27:19

                      «Государство вас не просило рожать» одна чиновница сказала. Нет материальных предпосылок для изменения демографической ситуации и не предвидица. Не ждите. Мы бесплодные, нищее эгоисты этого не допустим)))

                      Отредактировано: art777111~11:30 10.01.25
                      #1295343
                      • Нет аватара роман воронцов
                        10.01.2517:13:17

                        дибил скачи отсюда

                        #1295372
                      • Нет аватара termometrix
                        10.01.2518:53:36

                        "Государство вас не просило рожать" одна чиновница сказала.

                        Вы меня незаслуженно оскорбляете. Я всегда агитировал и убеждал своих друзей, знакомых и на всех электронных площадках за максимально возможную рождаемость среди русских.

                        Никогда не был против экономических и финансовых стимулов для повышения рождаемости, наоборот, я настаиваю на их максимальном увеличении со стороны государства. Потому что чем больше будет населения в России, тем сильнее будет она и мы все вместе.Только так мы сможем выжить и иметь перспективу в будущем.Потому что иметь как можно больше собственных детей — это смысл жизни каждого человека, смысл существования каждой биологической популяции.Всегда восхищался большими и многодетными семьями.

                        Но я не согласен с тезисом о том, что сейчас и на протяжении последних 20 лет российское государство не уделяло никакого внимания и не принимало никаких мер для повышения рождаемости в России, это просто не соответствует действительности.Возможно, меры по стимулированию рождаемости, которые принимает государство, недостаточны или максимально адекватны, но это дополнительная тема для разговора и анализа.

                        Отредактировано: termometrix~08:44 11.01.25
                        #1295396
                • Tevton Tevton
                  11.01.2508:28:50

                  Много спорных тезисов выдвинули, хотя идея в целом верная.

                  Ключевое отличие людей, выросших в СССР, это не зацикленность на личной успешности. Эти люди достигали уважения в обществе своей работой за станком, за сварочным аппаратом и в больнице. Не обязательно было зарабатывать миллионы и миллиарды, ездить на Мерседесе или БМВ. Детей раньше можно было уверенно прокормить, пусть даже и батоном с молоком и курицей. Сейчас общество и элиты лихорадит, стабильности нет.

                  Стоимость жилья взлетела до небес, машина стоит, как однушка. Ребёнок для большинства роскошь, так как дать ему нужно на порядок больше, чем 30-40 лет назад. Хочешь нормально родить, готовь деньги на врача, медсестру, палату после родов и т. д. Нормальный садик, школа, институт — на всё нужны деньги.

                  А потом в идеале и жильё бы ему купить.

                  Только сейчас у власти открылись глаза на ущербность и опасность миграционной политики.

                  Проблем хватает, плюс суппостаты искуссно жмут на наши болевые точки.

                  Но в душе всё-таки остаётся надежда, что не благодаря, а именно вопреки всему нашей Родине удастся выстоять!

                  Отредактировано: Tevton~08:30 11.01.25
                  #1295415
              • Нет аватара termometrix
                10.01.2511:01:39

                На таких мероприятиях, как «экономический форум» в Давосе и других собраниях мировой реакции и империализма, где неофашисты вроде Клауса Шваба и его друзей-бандеровцев из киевского режима, организации вроде Римского клуба также утверждают, что большая часть населения планеты является «излишним»,

                а пенсионеры в частности «только потребляют ресурсы», поэтому лучше от них как-то «избавиться».Некоторые забывают, сколько пенсионеров работают, спасая свои страны от застоя и нищеты.

                #1295338
            • Нет аватара art777111
              10.01.2509:49:16

              «Потому что демографические процессы это не экономика,это ценностная проблема.» Человек нечего не стоит. Как вы решите эту проблему?

              «Рост рождаемости — вам не экономика. Оно само как-то отпочковывается не суйте туда деньги не поможет." — ваша логика.

              Отредактировано: art777111~09:57 10.01.25
              #1295327
              • Нет аватара termometrix
                10.01.2509:57:43

                Ученые обращают внимание на связь демографических процессов с господствующими в современном обществе ценностными ориентирами. Стремление жить в свое удовольствие, нежелание жертвовать своим комфортом, приоритет личностных интересов над общественными составляют первую группу причин снижения рождаемости, особенно в развитых странах мира где государство предоставляет беспрецедентные привилегии для рождения и выращивания детей.

                Негативно на рождаемости сказываются объективные достижения современного общества, связанные с изменением роли в нем женщины: рост ее занятости в рыночной экономике, стремление достигать карьерных успехов, желание получить нескольких образований. Нередко указанные тенденции ведут не только к позднему рождению детей, но даже и отказу от него.

                Неужели вы думаете, что при Царе или Сталине молодые семьи получали такие привилегии, как сейчас: бесплатную землю, льготную ипотеку, материнский капитал или бесплатное жилье, они и не мечтали о таких благах от государства. Но, несмотря на это, рождаемость тогда била все рекорды.

                Наиболее плодовитыми в демографическом отношении являются самые бедные страны мира.

                Отредактировано: termometrix~09:58 10.01.25
                #1295329
                • Нет аватара art777111
                  10.01.2510:01:07

                  У них детская смертность выше.

                  #1295330
                  • Нет аватара termometrix
                    10.01.2510:11:42

                    Детская смертность действительность выше, но рождаемость настолько высока, что прирост населения там огромен.

                    Например, палестинское население сектора Газа до недавнего времени росло со скоростью более 1,7% в год. Это означает, что при таком уровне рождаемости население там удваивается каждые 40 лет, экспоненциальный рост.В Нигерии если не ошибаюсь коэффицент прироста еще выше.

                    Отредактировано: termometrix~18:36 10.01.25
                    #1295332
                    • Нет аватара art777111
                      10.01.2511:03:04

                      Сектор Газа сейчас прикрасно живет. Идеал вашего развития.

                      Отредактировано: art777111~11:03 10.01.25
                      #1295339
                      • Нет аватара termometrix
                        10.01.2511:17:18

                        Вы написали:

                        Сектор Газа сейчас

                        Я написал:

                        население сектора Газа до недавнего времени,то есть до начала конфликта с Израилем

                        Вы просто злостный лжец и банальный провокатор.Прекращаю переписку с такими людьми, как вы.

                        Отредактировано: termometrix~11:39 10.01.25
                        #1295342
                        • Нет аватара art777111
                          10.01.2511:32:51

                          Если вы приводите пример с закономерным результатом(нищая страна не может себя защитить). Сами виноваты. Индию хотя бы взяли бы )))

                          Отредактировано: art777111~11:35 10.01.25
                          #1295344
                        • lapshin-89 lapshin-89
                          10.01.2518:26:32

                          Забанить его и дело с концом.

                          #1295388
          • Нет аватара termometrix
            11.01.2521:51:16

            Раздавайте всем российским матерям бесплатное жилье в бессрочную аренду;

            -Вылечите всех умирающих детей с ТВ за счет олигархов;

            Это выполнимая задача.Абсолютно реальна.

            #1295434
        • Нет аватара art777111
          10.01.2509:00:29

          А посещаю что бы смотреть насколько видна разница в строительстве Москвы и регионов России. В Москве дорогущая поликлиника, а регионах замшелый фельдшерский пункт. Еще интересно каких специалистов олимпиадников готовят российские вузы и для пентагона.

          #1295322
          • Нет аватара Scooter
            10.01.2515:18:07

            art777111,

            У нас в Калининграде недавно поликлинику в спальном районе открыли весьма приличную на 30 тыс жителей, 6 этажей, обслуживает пол микрорайона.

            А два года назад отремонтировали неподалеку от неё старую поликлинику. Приятно туда ходить.

            #1295363
        • Нет аватара art777111
          10.01.2509:03:13

          И я не каждую новость комментирую, а только когда пригорит.

          #1295323
  • Нет аватара termometrix
    10.01.2518:03:27

    «Сколько стоит вырастить ребенка?"

    https://pikabu....ebenka_11464877

    #1295381
    • Tevton Tevton
      11.01.2508:37:06

      Не могу с удовлетворением не отметить, что сейчас государство предоставляет возможность, в том числе и бесплатно, заниматься спортом. Множество секций и кружков.

      Даёт детям гармонично развиваться. В новых школах и детсадах появляются бассейны и спортивные комплексы.

      В наше время ничего такого не было и выбор был нюхать клей или гонять мяч на гаревом поле.

      #1295416
      • Нет аватара termometrix
        11.01.2521:37:30

        Мое мнение следующее.Дети — это ответственность. А нынешнее молодое поколение капризно и избаловано по сравнению со сверстниками прошлых эпох,финансовые требования сегодняшних молодых семей к воспитанию детей гораздо выше, чем в прошлом.Государство предоставляет хорошие условия для повышения рождаемости и со временем будет увеличивать эту заботу.

        Грех сегодня молодым семьям оправдываться отсутствием государственной поддержки при условии, что получают или могут получить подобные привилегии, о которых их сверстники в прошлом или моем поколении не могли и мечтать.

        Отредактировано: termometrix~08:45 12.01.25
        #1295432
        • Нет аватара art777111
          12.01.2503:12:13

          Что-то государство просит айти-специалитсов, а не пастухов. А помощи только не сдохнуть с голоду. И 15 миллионов рублей стоит выростить ребенка.

          Отредактировано: art777111~03:13 12.01.25
          #1295446
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            12.01.2519:51:33

            Вы уже зациклились на своих «тараканах» …

            #1295463
            • Нет аватара Kотенко Cергей
              12.01.2520:38:09

              Ну вот забанишь такого, скажут душат свободу слова    

              Пусть людей смешит, голодающий.

              #1295465
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