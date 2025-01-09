Тюменская область установила новый рекорд по строительству жилья

Тюменская область установила новый рекорд по строительству жильяСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
2 млн 598 тысяч кв. м жилья возвели в Тюменской области (без учёта Ямала и Югры) в 2024 году — новый рекорд региона по количеству построенных «квадратов», более 1.6 кв.м на человека. 40% возведённого жилья относится к категории ИЖС. В 2025 году темпы строительства объективно снизятся, из-за ставки по ипотеке спрос на новостройки несколько сократился. Тем не менее строительная отрасль региона работает стабильно. Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров — они будут сданы в 2025 и 2026 годах
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