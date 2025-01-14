За декабрь 2024 г в Петербурге ввели почти 300 тыс. «квадратов» жилья

В Петербурге за декабрь было введено в эксплуатацию 298,7 тыс. м2 жилья.

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Такие данные приводят в городском комитете по строительству. Как отмечают в ведомстве, всего за месяц было сдано 38 домов на 6425 квартир, в том числе 24 частных дома общей площадью 5,4 тыс. м2.

«Лидером в первом месяце зимы стал Невский район, где сдано 104 158,8 кв. м жилья: два дома на 2401 квартиру».

Второе место занял Василеостровский район, где построили два дома на 1359 квартир совокупной площадью 60,9 тыс. «квадратов». Тройку замыкает Приморский район с двумя многоквартирными домами на 846 квартир (36,8 тыс. м2).

Кроме того, в декабре строители сдали 116 объектов общегражданского назначения, в том числе Шкиперскую развязку ЗСД, индустриальный парк «PNK парк Шушары 3», а также объекты здравоохранения и образования.

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