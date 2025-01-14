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Tevton 14 января 2025, 00:40 36 Статистика

За декабрь 2024 г в Петербурге ввели почти 300 тыс. «квадратов» жилья

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В Петербурге за декабрь было введено в эксплуатацию 298,7 тыс. м2 жилья.

 © novostroy-spb.ru

Такие данные приводят в городском комитете по строительству. Как отмечают в ведомстве, всего за месяц было сдано 38 домов на 6425 квартир, в том числе 24 частных дома общей площадью 5,4 тыс. м2.

«Лидером в первом месяце зимы стал Невский район, где сдано 104 158,8 кв. м жилья: два дома на 2401 квартиру».

Второе место занял Василеостровский район, где построили два дома на 1359 квартир совокупной площадью 60,9 тыс. «квадратов». Тройку замыкает Приморский район с двумя многоквартирными домами на 846 квартир (36,8 тыс. м2).

Кроме того, в декабре строители сдали 116 объектов общегражданского назначения, в том числе Шкиперскую развязку ЗСД, индустриальный парк «PNK парк Шушары 3», а также объекты здравоохранения и образования.

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Источник: https://www.dp.ru/a/2025/01/13/sokrashhenija-v-gazprome--aviakollaps

  • Tevton
  • 1
Жильё, Строительство, Петербург
  • Нет аватара termometrix
    14.01.2508:16:39

    Есть поле для работы.В целом объемы жилищного строительства в Санкт-Петербурге в 2024 году снизились.Важное значение имеет и развитие Ленинградской области.

    Ввод жилья в Петербурге в 2024 г снизился на 24%

    Санкт-Петербург. 13 января. ИНТЕРФАКС — Объём ввода жилья в Петербурге по итогам 2024 года составил 2,665 млн кв. метров, следует из данных на сайте администрации города.

    Отредактировано: termometrix~08:20 14.01.25
    #1295519
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