В Тюменской области строится несколько десятков культурных, спортивных, образовательных и медицинских объектов. Архитектура, технические и инженерные решения, расположение, мощность, размеры и внутреннее наполнение делает их уникальными.

Строительство концертного зала в Тобольске.

Введение в эксплуатацию современного концертного зала усилит туризм в Верхнем и Нижнем посадах Тобольска. Возведение масштабного объекта идёт полным ходом. Строительство концертного зала вместимостью более 700 человек началась на берегу Иртыша в рамках программы «Тобольск настоящий» в 2025 году. Возведение ведётся вместе с компанией «Сибур», правительством региона и благодаря поддержке губернатора Тюменской области.

Уникальное архитектурное сооружение позволит интересно развиваться городу в культурной части. Все события, наполненные музыкой, светом и другими фестивальными традициями заиграют новыми красками. На первом этаже уже возведены помещения холла, зрительного зала, сцены, гримерных и вспомогательные пространства, начат монтаж перекрытий второго этажа.

Кроме того, неподалёку обустроят Фестивальную площадь и благоустроят набережную. Пешеходные маршруты свяжут их с концертным залом. Фестивальная площадь станет многофункциональным пространством для организации событий и отдыха.

Один из первых строительных этапов уже завершили — получили положительное решение по проектно-сметной документации, экспертиза готова. Проект предусматривает поэтапное развитие территории общей площадью 102 тыс. кв. м. Здесь планируется создать современную многофункциональную площадку для городских мероприятий, прогулок и отдыха. Таким образом, между собой объединят Базарную площадь, большое пешеходное пространство и все объекты культурного наследия, представляющие основную ценность города.

Проект набережной Иртыша тоже получил положительное решение экспертизы. На первом этапе благоустроят участок напротив строящегося концертного зала, он охватит около 250 метров.

Первый объект тюменского кампуса готов более чем на 90%.

Первый объект тюменского кампуса готов на 91%. Проект 12-этажной гостиницы на 120 мест площадью более 7 тыс. кв метров включает 70 номеров, ресторан, административные и офисные помещения. Строительство идёт по плану.

Завершаются фасадные работы. Ведётся монтаж потолков, чистовая отделка, выполняются работы по установке лифтового оборудования, проводится благоустройство территории. Завершить строительство первого объекта кампуса планируется до конца 2026 года.

Тем временем получено положительное заключение государственной экспертизы по второму этапу реализации проекта межуниверситетского кампуса в Тюмени. Это означает начало активной фазы работ — в июле стартует строительство девяти крупных объектов. На территории кампуса разместятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодёжи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов.

В Год здоровья на Ямале строятся новые объекты здравоохранения и спорта.

Масштабное обновление инфраструктуры выходит на финишную прямую сразу в нескольких городах Ямала. В Салехарде, Тарко-Сале, Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском и Тазовском возводятся и готовятся к открытию современные медицинские центры и спортивные комплексы.

Это часть большой программы по модернизации и строительству объектов здравоохранения на Ямале. Во время Честного маршрута в 2022 году губернатор Ямала дал символический старт строительству шести крупных медучреждений. Кроме медицинского центра в Тарко-Сале, это участковая больница в районе Коротчаево Нового Уренгоя, стационар на 46 коек в поселке Тазовском, поликлинический комплекс на 730 посещений в Муравленко, педиатрический корпус с поликлиникой в Губкинском, поликлиника на 1400 посещений в Ноябрьске. Некоторые из этих объектов откроются уже в этом году. Всего в регионе сегодня строится и реконструируется около 30 медицинских учреждений. Такие масштабы в условиях холодного климата и удалённости поистине уникальны.

Из деревянного в новое современное здание скоро переедет детская поликлиника Тарко-Сале — важнейший объект для всего Пуровского района. Современный медицинский центр объединит под одной крышей педиатрическое отделение стационара и детскую поликлинику. В составе центра расположатся приёмно-смотровой бокс, палаты интенсивной терапии и для совместного пребывания детей и родителей. В каждой палате предусмотрен свой санузел с душевой кабиной, а также кнопка вызова медсестры с поста. Стационар рассчитан на 30 коек. Амбулаторное подразделение смогут посещать до 150 человек в сутки.

В новом здании будут работать клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Ранее они располагались в разных местах, а теперь будут находиться под одной крышей, что позволит ускорить процесс обработки анализов и сократить ожидание результатов.

Внутри здания размещена мебель и медицинское оборудование. В актовом зале смонтировали медиасистему для проведения презентаций и конференций для врачей, школы матери и лекций для родителей.

На базе медцентра впервые в районе откроют отделение патологии речи. Для него в здании предусмотрено отдельное крыло и комната с оборудованием для сенсорной интеграции. Курировать отделение будут психиатр, невролог, психолог и логопед.

Все строительные и отделочные работы в поликлинике завершены, здание введено в эксплуатацию и готово к открытию. Медучреждение возведено на территории больничного городка, оформлено в едином стилистическом и цветовом решении с корпусами, прошедшими капитальный ремонт, снаружи установлена архитектурная подсветка. С соседним хирургическим корпусом новое здание будет соединено теплым переходом — строители уже возвели каркас строения.

Уже к концу лета распахнёт двери самая крупная поликлиника Ямала в Ноябрьске, она рассчитанна на 1400 человек в смену. Поликлиника объединит в себе всю амбулаторную помощь взрослому населению города. Оно возводится на территории действующего больничного городка и будет соединено теплым переходом с существующим терапевтическим корпусом.

С открытием медучреждения в арсенале врачей появится третий в городе компьютерный томограф, что значительно расширит диагностические возможности. В кабинете офтальмолога — современное высокоточное оборудование, выводящее амбулаторную диагностику и лечение болезней глаз на новый уровень. Не остались без внимания и процедурные кабинеты с операционными: их оснастили передовой техникой для комфорта и безопасности врачей и пациентов.

В здании уже установили всю мебель, завершают монтаж навигации, настройку системы электронной очереди, последние штрихи в установке оборудования. На территории медгородка благоустроен сквер. Обустроен тротуар с освещением до остановки общественного транспорта.

В Новоуренгойской больнице в Коротчаево монтируют инженерные системы, идут отделочные работы стен и потолков. Уже готовы операционные и несколько палат. На прилегающей территории завершается благоустройство и укладка асфальта.

Медучреждение станет самым крупным в отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя. В нем предусмотрен стационар на 23 койки, секции реанимации, интенсивной терапии, две операционных, амбулатория для детей и взрослых, дневной стационар на пять мест. В структуре участковой больницы также будет женская консультация и клинико-диагностическая лаборатория. Объект будет работать по принципу «Бережливой поликлиники».

В центральной части Нового Уренгоя строится взрослая поликлиника на 750 мест.

Четырёхэтажное здание площадью 15000 кв.м. позволит поиклинике № 1 переехать из устаревшего здания. Уникальность проекта в фасадных панелях, производимых в Тюмени. Панели доставляются с завода уже остеклёнными, с утеплителем и декоративным покрытием.

В педиатрическом корпусе в Губкинском работы также идут полным ходом. Фасад здания почти готов. Строители полностью завершили установку окон и дверей, приступили к монтажу систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и слаботочных систем. Ведутся работы по благоустройству: выполнят озеленение, обустроят прогулочную зону с площадками для отдыха, установят детскую площадку. Предусмотрена парковка.

Особое внимание уделено комфорту посетителей. В здании установят семь лифтов, над вестибюлем первого этажа будет расположен атриум, оборудуют игровые зоны. Новое медицинское учреждение позволит расширить спектр услуг для юных пациентов. Здесь откроют амбулаторно-поликлиническое отделение на 200 посещений в смену, круглосуточный стационар на 15 коек. Для обеспечения высокого уровня обслуживания детского населения в штат медучреждения планируется принять врача-травматолога ортопеда и аллерголога-иммунолога. Здесь установили резервный КТ — если основной аппарат временно отключат, диагностика не остановится. На базе педиатрического корпуса откроется отделение патологии речи. Реабилитация детей с ментальными нарушениями будет доступна по месту жительства.

В Муравленко возводятся здания поликлиники, патологоанатомического и инфекционного отделений. Вместе они создадут современный и доступный медицинский комплекс — один из приоритетов Года здоровья на Ямале.

В поликлиническом комплексе продолжаются активные работы. Внутри — чистовая отделка, монтаж инженерных систем, установка дверей. Снаружи фасад практически готов, приступили к благоустройству прилегающей территории.

Новое инфекционное отделение в Муравленко готово больше чем на 50%. Площадь здания составит больше 2000 кв.м. и оно будет рассчитано на 15 коек.

В Тазовском строят современный стационар.

Новый объект здравоохранения объединит несколько медицинских подразделений, которые сейчас располагаются в разных частях поселка. На сегодняшний день строительная готовность — 45%.

В здании разместятся: стационар на 46 коек, включающий терапевтическое и хирургическое отделения с двумя операционными, палатой реанимации и анестезиологии, приемное отделение с диагностическим блоком, отделение скорой медицинской помощи и санитарной авиации, а также пищеблок, аптеку и необходимые инженерно-хозяйственные помещения.

Здание постепенно приобретает очертания. Внутри строители возводят перегородки, разделяя пространство на отдельные помещения, а снаружи выполняют утепление фасада и устанавливают окна. Эти работы позволяют сформировать тепловой контур, чтобы приступить к внутренней отделке.

Общая площадь объекта составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Для транспортировки пациентов и обеспечения безбарьерной среды предусмотрены пять лифтов, а для заезда автомобилей скорой помощи — две рампы. Кроме того, в здании будет смонтирована система централизованного кислородоснабжения, необходимая для работы реанимационных, хирургических и терапевтических подразделений.

Сейчас отделения разбросаны по разным районам посёлка, и это неизбежно создаёт сложности — и для врачей, и для пациентов. Новый стационар объединит терапевтическое и хирургическое отделения, реанимацию, скорую помощь и другие службы в едином комплексе. Это позволит сократить время на транспортировку пациентов, ускорить обмен информацией между специалистами и в целом повысить качество и доступность медицинской помощи в районе.

Строительство такой больницы далеко за Полярным кругом, на вечной мерзлоте и вдали от инфраструктуры делает проект уникальным.

Завершено строительство противотуберкулёзного отделения в Тазовском.

Одноэтажное здание общей площадью более тысячи квадратных метров спроектировано с учетом современных требований к специализированным медучреждениям. В Год здоровья на Ямале новое отделение станет важной частью системы здравоохранения Тазовского района.

Новый медицинский объект рассчитан на 12 коек. В здании предусмотрены палаты различного типа, процедурные помещения, пост медицинского персонала, административно-бытовой блок и технические помещения, необходимые для бесперебойной работы отделения. Учреждение оснащено современной медицинской мебелью и обеззараживающим оборудованием.

Особое внимание при строительстве и проектировании уделено вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности. Планировочные решения предусматривают отдельные маршруты передвижения и входные группы для пациентов и персонала, а боксы оборудуются специализированными системами вентиляции и обеззараживания воздуха.

Отделение готово, после лицензирования и решения юридических вопросов оно начнёт работать. В начале года в посёлке уже открылось новое инфекционное отделение .

Новые больницы Шурышкарского района готовы к приёму пациентов.

Инфекционный корпус в Мужах и врачебная амбулатория в Шурышкарах проходят стадию лицензирования. После получения документов медучреждения откроют свои двери для сельских жителей. Больницы возведены по технологии модульного строительства. Готовые блоки доставлялись с завода-изготовителя и собирались в здания уже на месте. Медучреждения оборудованы новой мебелью, медицинской техникой в соответствии со стандартами оснащения, подключены к системам жизнеобеспечения, доступны для маломобильных граждан.

Инфекционный корпус в Мужах рассчитан на шесть боксов, один — реанимационный, три одноместных и два двухместных, в том числе — для маломобильных граждан. Каждый бокс оборудован отдельным входом, вытяжкой, санпропускником для медперсонала. Одновременно здесь смогут получать помощь восемь пациентов. Медперсонал переедет в новое здание из деревянного.

В Шурышкарах в новой врачебной амбулатории разместились кабинеты для приема врачей, физиотерапевтический и процедурные кабинеты, оборудована палата дневного стационара, административные помещения. Предусмотрены новые возможности диагностики — закуплен современный анализатор для проведения развернутой биохимии крови. Ранее пациентам выполнялись только общий анализ крови на сахар и холестерин. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

Технология модульного строительства хорошо зарекомендовала себя на Ямале и активно используется в последние годы. Она позволяет обеспечивать отдаленные и труднодоступные села и поселки современными и комфортными зданиями. Сложная логистика и особые климатические условия не мешают качественному выполнению работ. В отдалённых населённых пунктах знаковыми стали современные фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Ямгорт и Халясавэй, врачебные амбулатории в сёлах Мыс Каменный, Кутопьюган и Нори, участковые больницы в сёлах Ныда и Аксарка. В отдельных случаях такие объекты возводятся и в городах, например, в Ноябрьске и Тарко-Сале.

Тем временем новые участковые больницы продолжают строиться в Антипаюте…

…и Горках.

В самом крупном спортивном комплексе округа «Ямал-Арене» в Салехарде идут пусконаладочные работы и благоустройство территории. Здесь смогут заниматься и профессионалы, и обычные семьи с детьми. В трехэтажном здании площадью 31 тысяча квадратных метров разместятся две ледовые арены: основная размером 60 на 30 метров с трибуной на 3 тысячи зрителей и тренировочная. Также там предусмотрен универсальный игровой зал почти на 2,6 тысячи «квадратов», фитнес-зал и два бассейна: большой 50 на 25 метров с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей, а также малый 10 на 6 метров — для обучения плаванию детей, с залом сухого плавания.

В «Ямал Арене» планируется введение секции скалолазания, что расширит спектр направлений и возможностей для физического развития молодежи. Также будут проводиться занятия по программе «Мама плюс малыш» для детей от трех месяцев. Объект станет современной базой для тренировок и активного отдыха. Кроме абонементов в тренажерный зал, комплекс будет предоставлять более 70 различных спортивных и оздоровительных услуг для жителей и рабочих коллективов округа. На территории комплекса планируется проведение соревнований всероссийского и международного уровней по игровым видам спорта и другим дисциплинам, активно развивающимся на Ямале.

В посёлке Приозёрный завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новый спортивный комплекс станет современной площадкой для занятий спортом в отдалённом посёлке. Общая площадь здания превышает 2000 кв.м. В комплексе есть универсальный и игровой залы, бассейн с сауной, бильярдная, кабинет врача, массажный кабинет и буфет на 12 мест. Сейчас подходят к концу работы по благоустройству, завершается пусконаладка и оформляется исполнительная документация.

Строительство такого спортивного комплекса в трассовом посёлке с населением меньше полутора тысяч человек уникально.

Ещё один крупный спортивный комплекс с бассейном строится в Аксарке.

Завершается реализация уникального ямальского проекта «Северный характер». 12 центров единоборств уже откыто, достраиваются спортивные комплексы в Надыме и Муравленко, последний, в Тазовском, проектируется.

Сеть образовательных учреждений Ямала скоро пополнит ряд объектов. В их числе новые школы в Ноябрьске, Салехарде и Тарко-Сале. На Ямале не строят типовые школы, для каждой разрабатывают собственный проект и в этом их уникальность.

В трёх строящихся школах Ноябрьска ведутся инженерные, фасадные и отделочные работы.

В самом южном городе Ямала возводят новые блоки начальных классов для третьей и шестой школы. Параллельно продолжается строительство школы «Гравитация» на 1200 учеников с бассейном. Столько школ одновременно больше ни где не строят и это уникальная ситуация. Все три образовательных объекта находятся на схожих этапах строительства. Ход и качество строительства контролирует региональный Госстройнадзор. Помимо монтажа инженерных коммуникаций, отделочных и фасадных работ, в зданиях ведется подготовка помещений к следующим этапам внутренней отделки.

На объекте по улице Магистральной, который станет частью школы № 3, продолжаются внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем — электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации и слаботочных сетей. В трехэтажном корпусе будут располагаться 20 начальных классов вместимостью 25 человек каждый, что позволит создать комфортные условия для обучения и снизить нагрузку на основное здание школы.

В новом учебном блоке рядом со школой № 6 выполнен основной объем работ по устройству фасадной системы и монтажу оконных блоков, продолжается облицовка отдельных участков фасада. Завершена гидроизоляция цокольной части здания. Внутри объекта продолжается монтаж инженерных коммуникаций, систем отопления и водоснабжения. Помещения подготовлены к следующим этапам отделочных работ. На прилегающей территории ведутся земляные работы и подготовка к благоустройству.

На первом этаже образовательного учреждения разместятся входная группа с вестибюлем и гардеробами, спортивный зал, столовая на 250 мест, учебные помещения для начальных классов, а также игровые комнаты и спальни для первоклассников. Второй этаж займут специализированные кабинеты — робототехники, природоведения, компьютерный класс, а также помещения для педагогов, логопеда и психолога. На третьем этаже оборудуют кабинеты иностранных языков, актовый зал на 250 мест, музыкальный класс, административные и вспомогательные помещения. Новые корпуса строятся с теплыми переходами к действующим образовательным учреждениям.

Продолжается строительство самой большой школы города — образовательного учреждения на 1200 мест в восьмом микрорайоне Ноябрьска.

На объекте ведутся отделочные и фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Строители выполняют устройство систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, продолжают монтаж фасадной подсистемы и подготовку помещений к чистовой отделке. Здание площадью 34 тысячи квадратных метров будет включать не только учебные классы, но и современные образовательные пространства. В школе разместятся медиацентр с киноаппаратной, кабинет радиоэлектроники, несколько спортивных залов, бассейн и амфитеатр. Особенностью проекта станут панорамные витражи, обеспечивающие естественное освещение. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки для детей разного возраста.

В Салехарде строительство школы на 1275 мест в микрорайоне Обдорском выходит на завершающий этап.

Снаружи практически завершено создание внешнего облика — специалисты монтируют декоративные элементы. Основные работы перенесены внутрь: прокладывают инженерные сети и готовят помещения к чистовой отделке. Установлена чаша бассейна. Проект предусматривает раздельные блоки для разных возрастных групп. Внутри разместят столовую, актовый зал на 785 мест, медицинский блок, спортзалы, бассейн с раздевалками, медиацентр, театральную студию, киноаппаратную и лазерный тир.

Уже с 1 сентября«НОВАшкола» в Тарко-Сале будет готова принять учеников. Она объединит в себе школу на 550 мест и Дом детского творчества.

Это будет первый многофункциональный образовательный центр в Пуровском районе с инновационными пространствами для обучения детей с 1 по 9 классы. Учреждение возводится при поддержке компании «НОВАТЭК».

Уникальность зданию придатт форма здания в виде бумеранга и пластичные интерьеры актового зала.

Новый корпус детской школы искусств в Новом Уренгое в высокой степени готовности.

Четырёхэтажное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров станет основным корпусом ДШИ им. Рахманинова в южной части города. Школа рассчитана на 1140 воспитанников.

В этом году крупнейший на территории Ямала объект допобразования в области культуры и искусства распахнёт свои двери для 900 юных талантов. На объекте выполнен основной комплекс строительно-монтажных работ, продолжается благоустройство прилегающей территории. Идёт чистовая отделка помещений, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем, монтаж и наладка технологического оборудования и сборка мебели. В здании предусмотрено два лифта — грузовой и пассажирский.

Особенность объекта — его архитектурная подсветка, декоративные ламели в качестве фасадных элементов и интеллектуальная система освещения.

В здании уже готовы концертный зал на 300 мест, помещения для театральных постановок и репетиций, классы для занятий живописью, музыкой и теоретическими дисциплинами, мастерские, студии, зоны для выставок и тематических мероприятий. Запланирована также многофункциональная студия для фото-, видео- и звукозаписи.

В школе расположены современные пространства, в том числе конференц-зал, классы подготовительного отделения, оркестровый и хоровые залы, швейная мастерская.

Пространства оформлены таким образом, чтобы сочетать эстетическую выразительность и просветительскую функцию. Все лестничные проходы оформлены цитатами великих деятелей культуры. В коридорах уже установлен дизайнерский свет, стены украшены барельефом. Зоны отдыха выполнены в виде подиума и дополнены мягкими разноцветными модулями. Воспитанникам ДШИ будет не только комфортно заниматься, но и приятно отдыхать между занятиями. Кроме того, в здании ДШИ предусмотрены комфортные зоны ожидания для родителей.

Учебные классы и залы укомплектованы новыми музыкальными инструментами — закупили порядка 150 единиц, а также современным техническим оборудованием. Образовательный процесс будет организован по двухуровневой системе: от подготовительных до предпрофессиональных программ по музыкальному, хореографическому, театральному искусству.

Арт-центр «Газ» в Новом Уренгое — не просто здание, а архитектурный и технологический шедевр, который скоро станет крупнейшим культурным центром Ямала.

На сегодняшний момент полностью готов фасад здания, вестибюль и благоустройство. Внутри помещений ведётся чистовая отделка и пусконаладочные работы.

В здании откроется концертный зал, а 1100 мест, выставочный пространства, музей газа, гостиница, ресторан, мультимедийные залы, детский центр и филиал школы искусств

Такое здание могло бы стать украшением любой мировой столицы, но построили его в Российской Арктике и это уникально!

В Новом Уренгое завершается остекление фасада крупнейшего многофункционального комплекса Ямала.

Общая площадь галереи «Уренгой» составит более 80 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в два этапа. Первый уже вышел на финишную прямую — работы завершены на 94%. Параллельно с остеклением фасада, специалисты ведут монтаж кровли и инженерных коммуникаций. На объекте круглосуточно трудятся порядка 600 специалистов. Здание уже обретает завершенные архитектурные формы. Сдача первого этапа запланирована на вторую половину 2026 года.

Музейный центр и новый жилой комплекс: в Когалыме идёт масштабное строительство.

Две стройки, две новые точки притяжения. В Когалыме продолжается строительство жилого комплекса и музейно-выставочного центра.

Арматура, строительные леса и гул рабочих инструментов. Внутренние конструкции пока только начинают приобретать свои очертания. Так сегодня выглядит будущий культурный центр Когалыма — музейный комплекс. Его открытия с нетерпением ждут жители не только Когалыма, но и всего округа. Новый объект обещает стать точкой притяжения для туристов со всей страны. На месте этой стройки однажды вырастет музейный гигант: три корпуса общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров.

Сейчас, глядя на голые кирпичные стены, сложно поверить, что к открытию на них будут расположены полотна великих мастеров — свои двери откроет первый и единственный за Уралом филиал Государственного Русского музея. Планетарий, интерактивные точки, уютные уголки, реконструкции прошлого и живое обучение. Масштаб всего проекта впечатляет даже на этом этапе строительства, когда будущий культурный объект еще только приобретает свои очертания.

А вот другая большая стройка города уже вышла на финишную прямую. Всего в комплексе 480 квартир. Для посетителей стилобата и самих жильцов предусмотрена стоянка на 569 мест. Здесь же на территории комплекса расположены спортивные площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, детские игровые и прогулочные зоны, на которые детей можно будет выпускать без опаски. Геометрия «Философского камня» уже стала еще одной визитной карточкой города. Список достопримечательностей пополнит и новый музейный центр.

Новой школе в Когалыме присвоено имя выдающегося нефтяника Валерия Грайфера.

Проект по строительству школы на 900 мест в Когалыме завершается. Новое учебное заведение уже обрело статус юридического лица и носит имя выдающегося нефтяника и учёного Валерия Исааковича Грайфера. Это один из отцов советской нефтяной промышленности. Валерий Исаакович сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии.

В настоящий момент завершается этап получения лицензии на образовательную деятельность. Помимо этого штатным расписанием запланировано более 40 преподавателей из разных городов страны. Большинство педагогов уже подтвердили готовность приступить к работе с нового учебного года. Учителя начальных классов уже утверждены.

В здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров оборудованы медицинский блок, пищеблок, два спортивных зала, стрелковый тир, бассейн, актовый зал с лоджией на 450 мест с современной акустической системой, учебные кабинеты и лаборатории, библиотека. Для учащихся 1 классов программы «Школа полного дня» в учреждении имеются спальни-игровые. На прилегающей территории сформировано спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками с полосами препятствий, площадками для волейбола и баскетбола, гимнастическим городком и пространствами для отдыха.

О том, чем живут сегодня города Большой Тюменской области читайте в серии репортажей:

— Ялуторовск — блинная столица России

— Тобольск своими глазами — Нижний посад

— Тобольск своими глазами — Верхний посад

— Конечно, Когалым! (часть 1)

— Конечно, Когалым! (часть 2)

— Ноябрьск — 50 (часть 1)

— Ноябрьск — 50 (часть 2)

— Ноябрьск — 50 (часть 3)

— Муравленко — молодой, энергичный, перспективный!

— Газ Уренгоя — Родине! (часть 1)

— Газ Уренгоя — Родине! (часть 2)

— В Тюменской области продолжается возведение уникальных объектов