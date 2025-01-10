В канун Нового года в Казачинском Красноярского края открылся современный спортивный комплекс

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Настоящим новогодним подарком для жителей села Казачинское стало открытие нового спортивного комплекса. Современный объект «Авангард» расположился в переулке Школьный, 3А. Подобный физкультурно-оздоровительный комплекс в этом году открылся в Богучанах.

Спорткомплекс построен по типовому проекту: одноэтажное здание площадью около 2 тыс кв метров состоит из спортивного зала размером 42×24 метра и высотой 8 метров с расположенным по периметру балконом для зрителей. Оборудованы кабинеты для тренеров, врачей, комната для инвентаря, буфет, гардеробная. Рядом с комплексом построена автономная котельная. Уже в этом году казачинцы смогут заниматься в новом спортцентре физкультурой и спортом, проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу.

Отметим, в 2024 году в регионе новые крупные спорткомплексы торжественно открылись в Минусинском, Рыбинском, Богучанском районах, в городах Боготол и Сосновоборск. В Дивногорске открыли крытый футбольный манеж, на берегу озера Большое в Шарыповском районе — эллинг для местной лодочной флотилии, в Минусинске завершилась глобальная реконструкция стадиона «Электрон». Также спортивная база края пополнилась 45 плоскостными сооружениями и 4 каркасно-тентовыми конструкциями.

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