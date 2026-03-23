В поселке Дубинино Шарыповского муниципального округа открылся новый спортивный зал. Предназначен он для игровых видов спорта, и теперь у местных жителей появились условия для тренировок и соревнований круглый год. Объект построили за счет краевой субсидии по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта».Здание представляет собой быстровозводимую крытую модульную конструкцию площадью 800 квадратных метров, где одновременно могут заниматься 28 человек. В помещении также есть тренерские комнаты, раздевалки, душевые и туалеты.

Днем здесь будут заниматься юные футболисты из местной спортивной школы, школьники и кадеты. По вечерам зал могут посещать желающие поиграть в футбол, волейбол, баскетбол или другие подвижные игры.Отметим, что благодаря краевым субсидиям за последние пять лет быстровозводимые спортивные сооружения появились в 15 территориях региона. Именно такие цели ставит госпрограмма «Спорт России», чтобы приобщить в регулярные тренировки не менее 70% граждан страны к 2030 году.