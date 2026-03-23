В посёлке Дубинино Красноярского края открыли зал для игровых видов спорта
В поселке Дубинино Шарыповского муниципального округа открылся новый спортивный зал. Предназначен он для игровых видов спорта, и теперь у местных жителей появились условия для тренировок и соревнований круглый год. Объект построили за счет краевой субсидии по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта».Здание представляет собой быстровозводимую крытую модульную конструкцию площадью 800 квадратных метров, где одновременно могут заниматься 28 человек. В помещении также есть тренерские комнаты, раздевалки, душевые и туалеты.
Днем здесь будут заниматься юные футболисты из местной спортивной школы, школьники и кадеты. По вечерам зал могут посещать желающие поиграть в футбол, волейбол, баскетбол или другие подвижные игры.Отметим, что благодаря краевым субсидиям за последние пять лет быстровозводимые спортивные сооружения появились в 15 территориях региона. Именно такие цели ставит госпрограмма «Спорт России», чтобы приобщить в регулярные тренировки не менее 70% граждан страны к 2030 году.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0