Термоядерный синтез и замкнутый топливный цикл. Россия меняет мировую энергетику

Термоядерный синтез и замкнутый топливный цикл. Россия меняет мировую энергетикуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В сегодняшнем выпуске рубрики «С чего начинается технологический суверенитет?» на канале Mashnews речь пойдёт о ядерной энергетике. Отрасли, где уже достигнут технологический суверенитет, а по некоторым направлениям и технологический приоритет. А темами будут управляемый термоядерный синтез и замкнутый ядерный топливный цикл в реакторах на быстрых нейтронах.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
01:00 — информация о теме выпуска
02:55 — комментарий генерального директора «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Кирилла Ильина
04:21 — об истории разработки технологии термоядерного синтеза
04:50 — комментарий генерального директора «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Кирилла Ильина
06:51 — о действующих токамаках в России
08:04 — комментарий генерального директора «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Кирилла Ильина
08:47 — об иностранных центрах разработки ТС
10:00 — о токамаке реакторного типа
11:25 — комментарий Дмитрия Комозы, заместителя начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС
12:14 — информация о ядерном топливе для реакторов на быстрых нейтронах
12:42 — комментарий Алексея Иванова, заместителя начальника отдела ядерной безопасности и надёжности Белоярской АЭС
14:02 — о минорных актинидидах
14:41 — комментарий Сергея Белина, начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС
17:12 — информация о разработке о реакторе БН-1200
17:35 — комментарий Сергея Белина, начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС
18:52 — о реакторе «Брест-ОД-300»
19:43 — о запуске модуля фабрикации/рефабрикации топлива — первого объекта ОДЭК
20:08 — завершение
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