Термоядерный синтез и замкнутый топливный цикл. Россия меняет мировую энергетику

В сегодняшнем выпуске рубрики «С чего начинается технологический суверенитет?» на канале Mashnews речь пойдёт о ядерной энергетике. Отрасли, где уже достигнут технологический суверенитет, а по некоторым направлениям и технологический приоритет. А темами будут управляемый термоядерный синтез и замкнутый ядерный топливный цикл в реакторах на быстрых нейтронах.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

01:00 — информация о теме выпуска

02:55 — комментарий генерального директора «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Кирилла Ильина

04:21 — об истории разработки технологии термоядерного синтеза

04:50 — комментарий генерального директора «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Кирилла Ильина

06:51 — о действующих токамаках в России

08:04 — комментарий генерального директора «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Кирилла Ильина

08:47 — об иностранных центрах разработки ТС

10:00 — о токамаке реакторного типа

11:25 — комментарий Дмитрия Комозы, заместителя начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС

12:14 — информация о ядерном топливе для реакторов на быстрых нейтронах

12:42 — комментарий Алексея Иванова, заместителя начальника отдела ядерной безопасности и надёжности Белоярской АЭС

14:02 — о минорных актинидидах

14:41 — комментарий Сергея Белина, начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС

17:12 — информация о разработке о реакторе БН-1200

17:35 — комментарий Сергея Белина, начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС

18:52 — о реакторе «Брест-ОД-300»

19:43 — о запуске модуля фабрикации/рефабрикации топлива — первого объекта ОДЭК

20:08 — завершение

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