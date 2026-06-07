В Мариуполе стартовало восстановление металлургического комбината им. Ильича
Ситуацию вокруг восстановления промышленного гиганта прокомментировал замглавы администрации Мариуполя Игнат Яремчук. Он сообщил, что для восстановления ММК им. Ильича уже определен инвестор.
Восстановлением Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, основанного еще в 1897 году, займется инвестор. В состав ММК им. Ильича входят аглофабрика, пять доменных и четыре мартеновских печи, два стана горячей прокатки, слябинг, стан холодной прокатки, листопрокатный стан, ряд цехов и смежных производств. Название компании-инвестора пока не сообщается.
«Он уже приступает к поэтапным планам реализации, которые определены федеральным правительством, Минпромторгом. Что будет конкретно — черная металлургия или обогащение и тому подобное, — безусловно, будет решать уже Минпромторг, инвестор, исходя из рыночной конъюнктуры», — пояснил замглавы Мариуполя.
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