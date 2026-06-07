MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 4606
Виктор Попович Производство

В Мариуполе стартовало восстановление металлургического комбината им. Ильича

© novoe.media

Ситуацию вокруг восстановления промышленного гиганта прокомментировал замглавы администрации Мариуполя Игнат Яремчук. Он сообщил, что для восстановления ММК им. Ильича уже определен инвестор.

Восстановлением Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, основанного еще в 1897 году, займется инвестор. В состав ММК им. Ильича входят аглофабрика, пять доменных и четыре мартеновских печи, два стана горячей прокатки, слябинг, стан холодной прокатки, листопрокатный стан, ряд цехов и смежных производств. Название компании-инвестора пока не сообщается.

«Он уже приступает к поэтапным планам реализации, которые определены федеральным правительством, Минпромторгом. Что будет конкретно — черная металлургия или обогащение и тому подобное, — безусловно, будет решать уже Минпромторг, инвестор, исходя из рыночной конъюнктуры», — пояснил замглавы Мариуполя.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: novoe.media

Комментарии 25

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара Exegen07.06.26 10:03:29

    Так там по сути уже просто новый комбинат надо строить…

    #1317352
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski07.06.26 15:46:00

      Классический вброс в стиле ЦИПСО:

      вроде положительная первая часть. Но главная здесь вторая часть про то как Россия разрушает Украину и как будьто ничего не восстановливает и не строит везде там где война уже не так близко — хотя бы в том же Мариуполе где столько уже сделано во всех областях.

      #1317367
      • Нет аватара elron07.06.26 16:00:19

        в данном случае вы всё-же неправы: сам персонаж достаточно мутный, но в этом вот комментарии трудно усмотреть что-то неправильное.

        #1317369
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Нет аватара trastko07.06.26 13:25:48

    Металл потом планируется экспортировать? Просто у нас вроде бы нет дефицита металлургических мощностей (по черным металлам). Или это все с прицелом на будущее масштабное восстановление новый регионов?

    Отредактировано: trastko~13:26 07.06.26
    #1317356
    • Нет аватара mikr07.06.26 13:34:43

      Вообще-то там люди живут.
      Металлурги потомственные.
      Им работать надо.

      #1317357
      • Нет аватара trastko07.06.26 13:52:39

        Хотелось бы чтобы это было рентабельно и конкурентоспособно, и предприятие прибыльно. Иначе зачем это все, если можно будет купить дешевле у российских же конкурентов?

        Отредактировано: trastko~13:55 07.06.26
        #1317359
        • Аlex М Аlex М07.06.26 13:57:09

          Металлург не памятник, он собирает вещи и едет к действующим предприятиям в других регионах РФ

          #1317360
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара Алексей Растригин07.06.26 14:47:40

              А в чем проблема то?
              в РИ отхожим промыслом было занято до 20% трудоспособных мужиков
              в СССР вообще было нормой уехать к вновь строящемуся заводу и т. п. (у меня так родители сначала на нефтепромыслы туркменские уехали, а потом в мой родной Тольятти)
              тут скорее другое — предприятие и основная инфраструктура рядом с каким никаким портом — это точно «золотое дно»    

              #1317363
              • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                • Нет аватара dimaxa07.06.26 18:18:41

                  Вы предлагаете в каждом селе заводы строить только ради «занятости» населения? У нас в Европейской части переизбыток производств, на Дальнем Востоке рабочих не хватает ни на судоверфи, ни на строящийся металлургический комбинат, ни на объекты химпрома. «Безысходность и мытарства»? Там города строят для будущих работников. Очнись, белорус, «знак качества» реальность видеть мешает?

                  #1317379
                  • Нет аватара mikr07.06.26 19:45:19
                    Там города строят для будущих работников.

                    А почему бы Вам самому туда не рвануть? Поезжайте, осмотритесь, расскажите каково там на самом деле. Может тогда и другие потянутся.

                    #1317386
                • Нет аватара Алексей Растригин07.06.26 18:20:23

                  Вот даже интересно, где микр увидел, что я предлагал «безысходность и мытарства»…    

                  #1317380
                  • Нет аватара mikr07.06.26 19:56:54

                    А тут всего два варианта. Либо молодость, свобода, романтика, энтузиазм, перспективы. Либо от безысходности. Первый очевидно Вы не предлагаете. Значит остается второй.

                    #1317387
                    • Нет аватара Лес08.06.26 02:39:17

                      mikr

                      А тут всего два варианта. Либо молодость, свобода, романтика, энтузиазм, перспективы. Либо от безысходности. Первый очевидно Вы не предлагаете. Значит остается второй.

                      Да, и запроса на перечень специальностей от предприятия не существует. И управление кадрами фигней занимается, есть только два варианта.    

                      Отредактировано: Лес~02:39 08.06.26
                      #1317395
      • Нет аватара dronson12308.06.26 02:10:02

        После подобных новостей, я полагаю, многие теперь задумаются: а стоит ли инвестировать в недвижимость и переезжать?
        Очень долго, с момента когда зачистили Мариуполь от (цензура), нам хором рассказывали, что теперь в Мариуполе не будет вредных производств, а также что город окажется чуть ли не в составе курортной агломерации.
        Нет, я не против увеличения рабочих мест, но на берегу моря — как по мне, такое себе. Вряд ли кто-то будет вкладываться в максимально эффективную систему очистки от вредных выбросов.
        Как бы маааленький такой нюанс:
        Выбросы в воздух
        Металлургия — одна из самых «грязных» отраслей. Комбинат будет выделять диоксид серы, оксиды азота, угарный газ, взвешенные частицы (пыль с тяжёлыми металлами — свинец, кадмий, цинк), а также бензапирен и другие канцерогены. Для жителей это риск респираторных заболеваний, онкологии, хронических отравлений.
        Сбросы в воду
        Металлургия потребляет огромное количество воды и возвращает её загрязнённой: фенолы, цианиды, нефтепродукты, соли тяжёлых металлов. Всё это попадает сначала в реку Кальмиус, а затем в Азовское море, которое и без того сильно пострадало за годы войны.
        В общем как говорится будем посмотреть!

        #1317394
    • Clausson Clausson08.06.26 00:46:44
      Металл потом планируется экспортировать?


      А чего бы и нет?
      Да, и мы и украинские металлурги жили и живем экспортом. Дефицита нет. Ну разве только по очень отдельным позициям сортамента и номенклатуры.
      Что имеем?
      А имеем завод-порт, причем, заметьте морской порт. Что уже само по себе дает сто очков вперед в конкуренции (в международной конкуренции). Плюс, сырьевая база, такая, какой нет нигде в мире. Плюс одна из лучших логистик в мире и идеальная советская инфраструктура (которой опять же нет больше нигде!). Всё это сплошные плюсы в конкуренции.
      Но имеем и серьезные проблемы, которые в том числе вытекают из озвученных конкурентных преимуществ. Г-н. бывший владелец, не к ночи будь он упомянут, палец о палец не ударил что бы модернизировать производство. Впрочем это касается практически всех олигархов в Украине. Чего стоят ЧЕТЫРЕ!!! мартеновских печи стоящих в основе производства всего комбината. 21 век на дворе, на минуточку. Варить сталь в мартенах долго и дорого. Да, за те часы что сталь в них варится можно вывести вообще любой химсостав, то есть сварить вообще все что угодно. Но какой ценой!
      Прокатное производство тоже тот еще музей истории инженерии. Качество выпускаемого проката осталось на уровне середины 20 века. Заготовка на экспорт, благо Европа отказалась от первых переделов и взять заготовку им тупо неоткуда, а прокат в Россию по дешевке, на дешевку всегда есть спрос, так и жили.

      Или это все с прицелом на будущее масштабное восстановление новый регионов?


      Мощностей на восстановление хватит и без Ильича. И мнение Минпромторга тут вообще не при чём, по большому счету. По этому (Гамбургскому) счету дело лишь в предпринимательстве. Другого, столь удачного места для металлургического комбината нет ни то, что у нас, его нет нигде в мире. Поэтому дело только в человеке который поверит в будущее Ильича. Если хотите, скажу громче, чело в человеке-патриоте. И это так и есть. Всё остальное лишь слова.
      А деньги? Да, тут пахнет минимум десяткой ярдов всё еще международных денег на добротное восстановление и еще десяткой на огранку этого алмаза. С одной стороны не мало, с другой стороны Ильич эти деньги отобьет довольно быстро, причем с гарантией, а не как черная дыра Автоваза.
      Желаю Ильичу такого собственника и тогда Мариупольский комбинат будет иметь шанс стать алмазом на короне нашей металлургии.
      А надо это нашему рынку или не надо. Поверьте, рынок сдюжит, выживут сильнейшие и именно в конкурентной борьбе залог процветания нашего процветания.
      ЖИВИ ИЛЬИЧ! И не такое в твоей судьбе было. Живи хотя бы за то, что ты (своим оборудованием и своими талантливыми работками) отец российской металлургии (и многих заводов и отрасли в целом).

      #1317392
  • Комментарий удалён
  • Нет аватара vajo08.06.26 06:25:27

    Интересно. А в частные руки он как попал? У кого они его купили и за сколько и, когда торги были, если старого хозяина выгнали? Может кто-то подсуетился и просто как в 90х отжали за даром?
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» с уставным капиталом в 650Круб., созданное 18.12.2023г, причём в Москве, а не в Мариуполе.    

    #1317396
    • Аlex М Аlex М08.06.26 11:21:40

      Извините, а Вы в курсе КТО был хозяин? Он должен нам еще тридцать таких же чтобы хоть немного компенсировать свою вину

      #1317410
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski08.06.26 17:08:32

      Надо сначала подумать, а потом уже писать!

      #1317431
  • Нет аватара alexm08.06.26 11:51:57

    Издание The Village публиковало в октябре план развития Мариуполя до 2035 года, подготовленный по заказу Минстроя России. Один из слайдов в нем посвящен восстановлению «Азовстали» и комбината имени Ильича. Согласно плану, на месте «Азовстали» планируется создание технопарка с несколькими заводами сопряженных производств.
    «Азовсталь» и комбинат имени Ильича принадлежали украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Он оценивал своим потери из-за разрушения заводов в 17-20 млрд долларов.
    Весной 2022 года в течение двух месяцев украинские военные оборонялись от российской армии на «Азовстали». Они сдались в плен в середине мая.
    ММК им. Ильича — крупнейшее промышленное предприятие ДНР. Основано в 1897 году. Специализируется на выпуске чугуна, проката, слябов и другой продукции. В состав комбината входят аглофабрика, пять доменных и четыре мартеновских печи, два стана горячей прокатки, слябинг, стан холодной прокатки, листопрокатный стан, ряд цехов и смежных производств.
    МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Потребление стали в России по итогам 2026 года может сократиться до 33−35 млн из-за замедления спроса, в том числе в строительной отрасли, а также из-за ключевой ставки ЦБ РФ. Такое мнение ТАСС высказал советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.

    «На рынке(мировом) стали наблюдается избыток предложения. Китай продолжает экспортировать более 100 млн тонн в год в годовом исчислении. Цены на коксующийся уголь снижаются в последние недели, в то время как цены на железную руду остаются в пределах многомесячного диапазона. В настоящий момент предпосылок для роста цен на сталь не наблюдается», — резюмировал Красноженов.

    Ранее гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сообщал, что спрос на сталь в России существенно снизился в 2025 году вслед за охлаждением экономики, потребление стали упало примерно на 14%.

    #1317414
    • Виктор Попович Виктор Попович08.06.26 20:23:23

      Восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе в его прежнем виде не имеет смысла. Об этом заявил РИА Новости Глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.

      …"Пушилин подчеркнул, что предприятие получило серьезные разрушения, и восстанавливать его нецелесообразно. Вместо этого, по словам Пушилина, открываются перспективы для развития туристической отрасли в Мариуполе. На месте завода можно создать курортную зону.
      — У Донецкой Народной Республики 124 километра береговой линии, и это было бы грехом этим не воспользоваться. — заявил Пушилин.

      #1317444
  • Нет аватара garpini08.06.26 12:22:27

    Думаю это на перспективу, этот метал будет нужен, для судостроения, в том числе и на новых освобожденных териториях

    #1317417