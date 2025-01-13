В России растет объем вторичной переплавки золота

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В 2024 году показатель вырос на 20%, до 30 тонн, и в 2025 году может увеличиться еще на 5-10%. В сочетании с запретом на вывоз лома драгметаллов это может дополнительно загрузить аффинажные мощности, но аналитики видят и риск давления на цены на внутреннем рынке, пишет издание «Коммерсантъ».

Оборот вторичного рынка золота в России по итогам 2024 года увеличился примерно на 20%, до 30 тонн, в 2025 году показатель может вырасти еще на 5-10%. Такие оценки привели опрошенные изданием трейдеры, аналитики и переработчики золота. Речь идет о ломе драгоценных металлов, преимущественно золота, который подлежит вторичной переплавке. В основном эти объемы аккумулируются ломбардной отраслью и оптовыми скупщиками изделий из драгоценных металлов и электроники. Помимо этого, по оценкам основателя компании по скупке изделий из драгоценных металлов и камней Goldex Дмитрия Плущевского, на руках у граждан находится около 900 тонн изделий из драгоценных металлов или с их содержанием, которые потенциально могут стать ломом.

В среднем цены на скупку золота в зависимости от пробы и типа золотосодержащего изделия колеблются на начало января в диапазоне от 4 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за грамм. Таким образом, потенциальный денежный объем рынка вторичного золота с учетом лома, находящегося на руках у россиян, можно оценить в 3,7-9,3 трлн руб.

По оценкам Национального объединения ломбардов, спреды на покупку лома драгметаллов могут быть от 5% и доходить до 70% к биржевой стоимости металла. По данным на 11 января, стоимость золота достигла $2,717 тыc. за унцию, серебра — $31,3.

Россия — второй (после Китая) производитель золота в мире. По итогам 2024 года АКРА оценила объем добычи золота в РФ в 328 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. 50% спроса на золото формирует ювелирная отрасль, 27% — производство монет и слитков, 8% — технологические компании. Остальной объем приходится на центробанки и фонды.

Росту объема рынка вторичного золота будет способствовать активное предложение инвесторам, в том числе физлицам, инвестиционных слитков, а также ужесточение условий кредитования, что стимулирует сдавать золото в ломбарды, отмечают собеседники издания.

«Дополнительную поддержку тренду может оказывать то, что с 1 сентября 2024 года ломбарды получили возможность принимать от физлиц инвестиционные драгоценные металлы в залог или на хранение и продажу. Со стороны юридических лиц наблюдается тенденция на переработку устаревшего или неработающего оборудования для получения ценного сырья», — говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец.

В «Красцветмете» к основным предпосылкам для роста рынка вторичного золота относят продолжающийся рост цен на этот металл. Кроме того, с 1 декабря 2024 года в России вновь начал действовать запрет на вывоз лома драгоценных металлов, установленный до 31 мая 2025 года. Наличие внутреннего стабильного источника вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, — важный фактор для устойчивой работы аффинажных компаний, отмечают в «Красцветмете».

Сегодня в РФ 11 предприятий, которые могут заниматься аффинажем драгоценных металлов, совокупной мощностью около 1000 тонн. Загрузка заводов оценивается в 40-80%. По словам собеседников издания в отрасли, потенциал для наращивания переработки огромный и даже с текущими прогнозируемыми показателями роста вторичного рынка мощности не удастся загрузить на 100%.

Источник издания, знакомый с ситуацией в аффинажной отрасли, говорит, что дополнительные трудности создает и отсутствие специализированных мощностей для переработки сложных ломов с низким содержанием драгметаллов, например, извлекаемых из электроники. При текущих ставках кредитования и трудностях с доступом к оборудованию ожидать новых инвестиционных проектов в этом направлении не стоит, особенно учитывая высокую волатильность рынка золота из-за геополитики, говорит собеседник газеты.

Управляющий директор—руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова отмечает, что вмешательство в рыночные механизмы — вроде текущего запрета на вывоз лома драгметаллов из страны — может повысить загрузку внутренних аффинажных мощностей, но может и оказывать давление на цены на внутреннем рынке.

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