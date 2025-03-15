В России за 2024 год открыто 229 месторождений золота

© gold.1prime.ru

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России: «В 2024 году открыто 229 месторождений золота, прирост запасов с учетом доразведки уже известных участков недр составил 804,6 тонны. Крупнейшее — это месторождение Древний в Магаданской области с запасами в почти 104 тонны».

Ожидается, что до конца 2025 года завершатся поисковые работы на золото за счёт средств государства сразу на трёх объектах: на Чукотке, в Якутии и в Сахалинской области, ожидаемый прирост прогнозных ресурсов по ним составляет 150 тонн.

Кроме того, с начала года стартовала разведка на пяти участках: два в Якутии, по одному в Хабаровском крае, на Чукотке и в Томской области, уточнили в сообщении ведомства.

Прирост запасов золота в России в последние пять лет устойчиво превышает добычу, за данный период они увеличились на 4,56 тысячи тонн, добыча составила 2,21 тысячи тонн. До 2030 года недропользователи планируют ввести в разработку или нарастить добычу на 13 крупных месторождениях. По данным Роснедр, освоение Малмыжского в Хабаровском крае, Култуминского в Забайкалье, Благодатного (ЗИФ № 5) в Красноярском крае начнётся уже в 2025 году.

Частные инвестиции в геологоразведку стабильно растут:

— в 2022 году они составили 48,4 млрд рублей,

— в 2023 году недропользователи вложили свыше 50 млрд,

а в 2024 году, по предварительным данным, уже более 80 млрд рублей.

При этом федеральные вложения в течение последних трех лет оцениваются в 1-2 млрд рублей в год, которые пошли на начальные этапы геологоразведки.

За счёт государственных средств в 2024 году были сделаны два открытия — Южно-Подольское месторождение в Башкирии и Шамейское в Свердловской области с общими запасами 19,1 тонны золота в рамках проекта «Геология: возрождение легенды», следует из сообщения. Всего же в прошлом году золотой прирост по проекту составил 38,6 тонны запасов и 186 тонн ресурсов, первые аукционы на пользование участками недр могут пройти уже в первой половине 2025 года.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈