Российская SCADA КРУГ-2000 совместима с ОС семейства АльтСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В поддержку государственных инициатив по обеспечению технологической независимости РФ компания «КРУГ» сообщает о том, что SCADA-система КРУГ-2000, полностью разработанная в России и включённая в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры РФ, теперь совместима с российскими операционными системами семейства Альт (компания «Базальт СПО»).
Российская SCADA КРУГ-2000 совместима с ОС семейства Альт © krug2000.ru
Это означает, что предприятия для автоматизации объектов критической информационной инфраструктуры теперь могут безопасно и эффективно использовать российскую SCADA КРУГ-2000 на компьютерах с установленной ОС Альт.
Официальный Сертификат совместимости, подписанный обоими сторонами после успешного завершения испытаний, гарантирует стабильную и бесперебойную работу.
На текущий момент это уже третья российская операционная система, которая официальна совместима со SCADA КРУГ-2000. Поддержка российских ОС — это важный шаг навстречу технологической независимости РФ.
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