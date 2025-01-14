стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
krug2000 14 января 2025, 10:34 36 Информационные технологии

Российская SCADA КРУГ-2000 совместима с ОС семейства Альт

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

В поддержку государственных инициатив по обеспечению технологической независимости РФ компания «КРУГ» сообщает о том, что SCADA-система КРУГ-2000, полностью разработанная в России и включённая в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры РФ, теперь совместима с российскими операционными системами семейства Альт (компания «Базальт СПО»).

Российская SCADA КРУГ-2000 совместима с ОС семейства АльтРоссийская SCADA КРУГ-2000 совместима с ОС семейства Альт © krug2000.ru

Это означает, что предприятия для автоматизации объектов критической информационной инфраструктуры теперь могут безопасно и эффективно использовать российскую SCADA КРУГ-2000 на компьютерах с установленной ОС Альт.

Официальный Сертификат совместимости, подписанный обоими сторонами после успешного завершения испытаний, гарантирует стабильную и бесперебойную работу.

На текущий момент это уже третья российская операционная система, которая официальна совместима со SCADA КРУГ-2000. Поддержка российских ОС — это важный шаг навстречу технологической независимости РФ.

Смотрите также:

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://www.krug2000.ru/news/2551.html

Программный продукт, промышленная автоматизация, программное обеспечение, ос альт, диспетчеризация, асу тп, учет энергоресурсов, scada-система, scada
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,