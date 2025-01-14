Начались серийные поставки уникального российского микроконтроллера

Микроконтроллер с низким потреблением — одна из самых перспективных и революционных разработок НИИ электронной техники. Не секрет, что продукция, выпускаемая предприятиям, уже много десятилетий спешно применяется во многих отраслях как военной, так и гражданской промышленности.

Одной из основных областей применения новинки, получившей наименование К1921ВГ015, являются устройства учета потребления электроэнергии, воды и других ресурсов. Кроме того, изделие будет незаменимо:

В мобильных компьютерных решениях со сверхнизким энергопотреблением (планшеты и КПК), решениях типа Box PC, портативных измерительных приборах, автономных кассовых аппаратах и платежных терминалах;

В человеко-машинных интерфейсах. Это касается голосовых сервисов, графических и пользовательских интерфейсов (GUI), устройствах для обнаружения жестов, ключевых слов и звуков (Edge Impulse), сенсорных панелях управления;

В устройствах для работы вне помещений с питанием от солнечных батарей (например, автоматах по продаже билетов или цифровых транспортных табло);

В системе Интернета вещей (IoT). Речь идет о голосовых сервисах (ACK), интеллектуальных сенсорных узлах реального времени FreeRTOS, IoT для терминалов и точек доступа, IoT-платформы для датчиков движения, IoT для интеллектуальных систем управления, Bluetooth для метеостанций, фитнес-трекеры (браслеты), IoT для интеллектуального мониторинга объектов и ряд других приложений;

В портативных медицинских приборах и оборудовании: глюкометры, измерители артериального давления, приборы для проведения ЭКГ, гальванизации и электрофореза, кислородные концентраторы, системы мониторинга пациентов и другие приборы;

В автоматизация зданий и системы «умный дом», где внедряется перспективная технология ZigBee, использующаяся для связи с датчиками температуры, влажности, освещения, вентиляции, интеллектуальными приборами учёта и т. п.

Микросхема К1921ВГ015 представляет собой СБИС 32-разрядного микроконтроллера на базе ядра RISC-V.

К преимуществам микроконтроллера К1921ВГ015 можно отнести:

гибкую систему управления питанием, поддерживающую пять режимов пониженного энергопотребления, программное отключение периферийных блоков и домен батарейного питания, позволяющий осуществлять контроль вскрытия корпуса системы, отсчитывать временные промежутки и сохранять информацию при отсутствии основного питания.

объем внутрикристалльной FLASH-памяти равный 1 Мбайт, что кратно превышает емкость встроенной FLASH у аналогов.

Микроконтроллер собирается на новой технологической площадке по корпусированию электронных компонентов в пластик, запущенной в сентябре. Кроме К1921ВГ015 на данном производстве собираются и другие изделия в корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

К1921ВГ015 заложен в однофазный прибор учета электроэнергии, разрабатываемый под требования СТО ПАО «Россети».

К1921ВГ015 будет включен в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 г.)

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен