НПЦ «Ушкуйник» запустил серийное производство дрона «Князь Вандал Новгородский»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Научно-производственный центр «Ушкуйник» запустил серийное производство FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащённого тепловизором. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава центра Алексей Чадаев.
Он напомнил, что разработка позволит российским операторам дронов проводить атаки на противника не только в дневное время, но и в ночных условиях.
Алексей Чадаев отметил, что теперь дрон поступает в зону специальной военной операции серийно, а не в виде опытных образцов, как это было ранее.
Дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан с использованием оптоволоконной связи и впервые протестирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Он обладает устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и способен выполнять различные задачи, что значительно расширяет его боевые возможности на поле боя.
Теперь, по словам руководителя НПЦ, дело остаётся за бойцами, которые будут использовать дрон в своих операциях.
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