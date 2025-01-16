В Царском Селе завершили реставрацию Императорской фермы и готовят «Crypto/Ферму»

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Комплекс Императорской фермы на окраине Александровского парка, рядом с Ратной палатой, готов стать современным креативным пространством. Об окончательном завершении 12-летних работ рассказали 15 января в музее-заповеднике «Царское Село».

«В соответствии с проектом полностью восстановлена историческая планировка комплекса и исторические объемно-пространственные решения зданий, внутренние планировки и архитектурные решения фасадов исторических корпусов, — рассказали в ГМЗ. — Произведены ремонт и восстановление дренажной системы, организована система водоотведения, проведена реконструкция наружных и внутренних инженерных сетей электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и канализации комплекса; введена в эксплуатацию газовая отопительная котельная».

Сдача комплекса идет планомерно, в обновленные помещения еще в 2023 году «переехали» музейные лошади, в 2024 году «Фонтанка» также рассказывала и о новоприбывшей пони, которая уже работает с юными посетителями.

© n1s1.hsmedia.ru

Теперь же стали известны и сроки, когда в Императорскую ферму смогут попасть все желающие: в апреле там будет открыта совместная с Центром Art & Science Университета ИТМО выставка «Crypto/Ферма». Свои работы представят учащиеся и выпускники программы, работающие в форматах NFT, видеоарта, ИИ, VR, AR и саундарта. Планируются встречи с художниками и учёными, кураторские экскурсии, лекции о современном искусстве, экскурсии-прогулки по паркам.

Выставка станет частью проекта «Арт-ферма Царского Села».

За последнее десятилетие в Царском Селе был отреставрирован и введен целый ряд объектов, таких, как Ратная палата, павильон «Арсенал», павильон «Шапель», мосты на Ламском пруду и Виттоловском канале.

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