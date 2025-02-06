Ход реставрации усадьбы «Кузьминки» в Москве

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Усадьба Кузьминки (Влахернское) — крупнейшая по числу объектов культурного наследия на территории Москвы. Порядка сорока памятников архитектуры конца XVIII — начала XX вв., причем каждый со своим индивидуальным обликом, отсылающим к традициям как запада, так и востока.

В создании усадебного ансамбля участвовали знаменитые архитекторы и скульпторы: И.П.Жеребцов, Р.Р.Казаков, И.В.Еготов, А.О.Жилярди, Д.И.Жилярди, М.Д.Быковский, И.П.Витали, П.К.Клодт, А.Н.Воронихин и другие.

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Владельцами усадьбы в разное время были и бароны Строгановы, и князья Голицыны. Здесь гостили императорские особы — Петр I, Александр II, Мария Федоровна.

Сегодня усадьба и окрестный парк — излюбленное место прогулок москвичей и туристов. На территории музея-заповедника находится и резиденция Деда Мороза, и музей К.Г.Паустовского. Летом и зимой проходят городские фестивали.

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© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Первоочередная задача — привести в порядок строения, составляющие ядро усадьбы. В работе у реставраторов — уже 19 объектов. Среди них восточный и западный флигели Главного дома, формирующие парадный двор. Сам дом не сохранился, однако изысканные флигели, построенные архитектором Жилярди, производят впечатления мини-дворцов.

В ходе работ специалисты расчистят белокаменные элементы, приведут в порядок исторический лепной декор и кровлю. Отдельное внимание уделят сохранению скульптур львов, украшающих ограду парадного двора, входы во флигели и круглую «львиную» пристань.

На сегодняшний день во флигелях выполнен демонтаж отмостки, удалены поврежденный штукатурный слой и напольные покрытия. А оригинальные деревянные окна и двери отправлены в мастерские для бережной реставрации.

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«Мыльная» или ванный домик был построен в конце XVIII — начале XIX века на месте более старой постройки того же назначения. Голицынской купальне придан вид строгого паркового павильона, перекликающегося с флигелями главного дома. В XX веке он был перестроен, подвергался пожарам и был отреставрирован.

Возвращение его исторического облика продолжится в наши дни. В специализированных мастерских будут воссозданы вазы в нишах восточного фасада, выполнена расчистка белокаменных элементов — ступеней, парапетов и цоколя, а также будет приведено в порядок уникальное кровельное покрытие из меди присущее зданиям того времени.

Специалисты уже приступили к работам, сейчас идет демонтаж штукатурки стен и потолков.

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«Птичник» или кузница, перестроенная в начале 1820-х годов из птичьего двора, где до войны 1812 года содержалась масса экзотических птиц, неплохо сохранилась и требует скорее эстетической реставрации. Специалистам предстоит привести в порядок белокаменные части центрального и двух боковых крылец, цоколя и отмостки, а также приспособить здание под современное использование.

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Здание прачечной на Слободке, напротив, нуждается в комплексной реставрации. Работы коснутся кровли, окон и дверей, деревянных лестниц, щитового паркета и лепного декора.

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Одноарочный и трехарочный гроты стали первыми объектами Кузьминок, где летом 2024 года начались реставрационные работы. С их последней реставрации прошло более 20 лет, поэтому белокаменные элементы были частично утрачены, а сохранившиеся нуждались в расчистке.

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В одноарочном гроте специалисты уже выполнили работы по откопке, устройству гидроизоляции и дренажной системы, а также оштукатурили стены и потолок.

Трехарочный грот, который во время праздников использовался для театральных постановок и музыкальных концертов, также оштукатурили. Сейчас ведутся работы по устройству подпорной плиты, и реставрируется кладка подпорной стены из кирпича и белого камня.

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В реставрации и Музыкальный павильон — пожалуй, самая узнаваемая постройка усадьбы. Ее украшают те же конные фигуры Клодта, что и Аничков мост в Санкт-Петербурге, но выполненные не из бронзы, а из чугуна.

Ранее портик колонн также венчала скульптурная группа Аполлона, играющего на лире, и двух муз. Для восстановления исторического облика павильона в ходе работ она будет воссоздана. Кроме того, будут проведены работы по реставрации фасадов. Белокаменный ряд над цоколем будет оштукатурен с воссозданием рустовки. Отдельное внимание уделят реставрации лепного декора и чугунных скульптур, а внутри — по существующему образцу приведут в порядок деревянный пол из лиственницы.

Специалисты уже приступили к монтажу строительных лесов и проводят пробные расчистки.

© cdn.sobyanin.ru

До конца 2025 года рассчитываем завершить реставрацию Львиной или Круглой пристани на берегу Верхнего Кузьминского пруда. Египетских львов, украшающих ее, тоже ожидает реставрация, их уже демонтировали и перевезли в специализированные мастерские. Кроме того, приведут в порядок ограждения: восполнят утраченные элементы, а также расчистят и переберут чугунные плиты смотровой площадки.

© cdn.sobyanin.ru

Также в этом году приведем в порядок и мост с грифонами.

Торшеры с мифическими скульптурами в скором времени переместятся в мастерские и после завершения основных работ по пилонам вернутся на свое историческое место. Кроме того, будет отреставрировано покрытие моста с организацией современного водоотвода. На финальном этапе здесь появится архитектурно-художественная подсветка.

© cdn.sobyanin.ru

Параллельно приступим к реставрации и других объектов. В частности, обязательно сохраним дошедшие до наших дней интерьеры Оранжевой дачи (померанцевой оранжереи) с древнеегипетской тематикой. После реставрации сюда вернется и уникальная деревянная двухъярусная люстра с подсвечниками в виде цветов лотоса, уцелевшая в пожаре.

© cdn.sobyanin.ru

Также приведем в порядок Кухонный флигель или Египетский павильон. Это уникальное здание ансамбля усадьбы, в архитектуре которого использовались мотивы древнеегипетского зодчества. К примеру, фронтон декорирован изображением головы сфинкса.

© cdn.sobyanin.ru

По завершении работ в зданиях усадьбы разместятся выставки и музейные экспозиции, будут проводиться концерты и другие мероприятия.

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