Завершилась реставрация исторического здания по адресу Пионерская, 84/Молодогвардейская, 34. Это объект культурного наследия регионального значения «Дом Кирилова». Здание построено в 1899 году по проекту самарского архитектора Александра Щербачева на средства купца Николая Кирилова (в некоторых источниках Кириллова — прим. авт.).

Исторический объект представляет собой трехэтажное с подвальным этажом кирпичное здание с внутренним двором. Архитектурное решение выполнено в русском стиле. Стены сложены из красного керамического кирпича, не оштукатурены. Фасад имеет двуколерную окраску с выделением декора белым цветом на общем темно-красном фоне.

Фасад по Молодогвардейской имеет трехчастную симметрично-осевую фронтальную композицию. В центре раскрыта широкая циркульного очертания арка проезда во внутренний двор. На втором этаже — три окна с полуциркульной перемычкой, оформленные украшенными наличниками. Два центральных широких пилястра увенчаны кокошниками.

Фасад по Пионерской так же имеет трехчастную композицию. В центре первого этажа раскрыт широкий проем парадного входа с циркульным очертанием, обрамленный широкой перемычкой в несколько уровней кирпича, с сухариками и парой мощных круглых колонн. Декоративное убранство повторяет решение фасада по Молодогвардейской.

Проектом реставрации предполагалось выполнить комплекс мероприятий по восстановлению первоначального внешнего облика здания, чтобы подчеркнуть богатое архитектурно-декоративное оформление фасадов. Перед подрядчиками стояли такие задачи: сплошная расчистка от поздних окрасочных слоев поверхностей фасадов; демонтаж поздних элементов (воздуховодов, металлических решеток, наружных блоков кондиционеров); починка, докомпоновка кирпичной кладки на поврежденных участках фасада; раскрытие заложенных исторических проемов; демонтаж поздних строительных конструкций дворовой части; воссоздание утраченных завершений кирпичных дымоходов исторических печей; выполнение кованного ограждения проездной дворовой арки; воссоздание дверного заполнения по историческим образцам; замена водосточной системы на всех фасадах; реставрация белокаменного покрытия цоколя.

Конфигурацию дверей и оконных блоков предложили скорректировать по историческим образцам, характерным для построек конца XIX — начала XX века, используя в качестве материала массив лиственницы.

На фасаде со стороны Пионерской наметили восстановить явно утраченные фронтоны. Фотоиллюстративных доказательств их наличия не обнаружено, однако в раннем проекте Щербачева они есть. Либо архитектор принял решение от них отказаться в ходе строительства здания, или же это результат позднейших ремонтных работ на крыше.

Колористические решения реставрации фасадов и интерьеров разработали на основании историко-архивных и технологических исследований. Решили использовать следующие тона: цоколь — естественного цвета белого камня, стены — естественного цвета кирпича. Для выделения декоративных элементов взяли белую силикатную краску. Серый цвет выбран для кровельного покрытия и водосточной системы.

К концу прошлого года реставрация старинного здания по заказу Министерства культуры РФ была завершена. В границах исторического поселения появился еще один обновленный объект.