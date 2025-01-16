В Кисловодске завершается реконструкция Комсомольского парка и пляжной зоны на Старом озере

В Кисловодске завершается реконструкция Комсомольского парка и пляжной зоны на Старом озереСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Комсомольский парк Кисловодска находится по дороге к Старому озеру, выше Центрального рынка.
Долгие годы парк пустовал и зарастал, а сейчас одновременно со Старым озером получает второе рождение. Стремительно меняется облик парка. Скоро он станет отличным местом для прогулок, в том числе с детьми.
Фото автора © avatars.dzeninfra.ru
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Парк дважды получал награды ВДНХ как лучший в Советском Союзе.
Фото автора © avatars.dzeninfra.ru
Фото автора © avatars.dzeninfra.ru
Фото автора © avatars.dzeninfra.ru
Парк тенистый, очень комфортный для прогулок.
Фото автора © avatars.dzeninfra.ru
Была информация, что в парке будет бювет нарзана, гроты с бесплатным Wi-Fi.
Фото автора © avatars.dzeninfra.ru
Отсюда будут сказочно красивые закаты. Солнышко как раз в ту сторону уходит.
Туалеты поставили с разных сторон парка. По городу уже действуют такие — чисто, комфортно, музыка играет.
Из Комсомольского парка по дорожке можно дойти до Старого озера.
Многие годы кисловодчане и гости города не могли купаться в Старом озере. Оно заросло деревьями выше человеческого роста. В том году впервые в нем стали купаться. А сейчас заканчивается благоустройство озера.
Тем, кто планирует поездку в Кисловодск, возможно, окажутся чем-то полезными две фотогалереи-путеводители.
Первая — по самому городу-курорту — https://author....day/post/595148
Вторая — по его окрестностям (горная страна Подкумок) — https://www.lit...ru/work/533572/
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