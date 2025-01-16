В Кисловодске завершается реконструкция Комсомольского парка и пляжной зоны на Старом озере

Комсомольский парк Кисловодска находится по дороге к Старому озеру, выше Центрального рынка.

Долгие годы парк пустовал и зарастал, а сейчас одновременно со Старым озером получает второе рождение. Стремительно меняется облик парка. Скоро он станет отличным местом для прогулок, в том числе с детьми.

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Ф

Парк дважды получал награды ВДНХ как лучший в Советском Союзе.

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Парк тенистый, очень комфортный для прогулок.

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Была информация, что в парке будет бювет нарзана, гроты с бесплатным Wi-Fi.

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Отсюда будут сказочно красивые закаты. Солнышко как раз в ту сторону уходит.

Туалеты поставили с разных сторон парка. По городу уже действуют такие — чисто, комфортно, музыка играет.

Из Комсомольского парка по дорожке можно дойти до Старого озера.

Многие годы кисловодчане и гости города не могли купаться в Старом озере. Оно заросло деревьями выше человеческого роста. В том году впервые в нем стали купаться. А сейчас заканчивается благоустройство озера.

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Фото автора © avatars.dzeninfra.ru

Тем, кто планирует поездку в Кисловодск, возможно, окажутся чем-то полезными две фотогалереи-путеводители.

Первая — по самому городу-курорту — https://author....day/post/595148

Вторая — по его окрестностям (горная страна Подкумок) — https://www.lit...ru/work/533572/

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