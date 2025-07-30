Турпоток в Крым по итогам июля побил все рекорды

Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова.

Июнь полностью провалился из-за погодных условий, холодного моря. Зато июль берет в тройном размере от прогнозируемых цифр. Прирост за июль по сравнению с прошлым годом составит более 55%.

Заполняемость крымских средств размещения хорошая: с начала лета рост к 2024 году составил 30-35%.

Сейчас средний крымский чек за размещение на одного человека с завтраком составляет около 5 тысяч рублей в сутки. И хотя рост цены к прошлому году составил порядка 15%, Крым все же остается доступнее курортов Краснодарского края.

Август только улучшит ситуацию, сходятся во мнении эксперты. По их прогнозам, сезон-2025 будет одним из лучших за последние пять лет и совершенно точно лучше, чем в 2023 и 2024 годах.

Автор фильма о ситуации в Ялте от 28.07.2025 с ником Крымчанин обратил внимание на то, что особой переполненности на ялтинских пляжах нет, обстановка вполне комфортная. Очевидно, отдыхающие рассредоточены по разным периодам дня. По нынешней жаре проводить на пляже весь день было бы явным перебором.

Заполнены и курорты Краснодарского края. Все большую популярность приобретает, например, Туапсинский район, который раньше был не на слуху. Фотогалерею курортных поселков этого района можно посмотреть здесь — https://www.litprichal.ru/work/532508/

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