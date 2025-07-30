Турпоток в Крым по итогам июля побил все рекорды
Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова.
Июнь полностью провалился из-за погодных условий, холодного моря. Зато июль берет в тройном размере от прогнозируемых цифр. Прирост за июль по сравнению с прошлым годом составит более 55%.
Заполняемость крымских средств размещения хорошая: с начала лета рост к 2024 году составил 30-35%.
Сейчас средний крымский чек за размещение на одного человека с завтраком составляет около 5 тысяч рублей в сутки. И хотя рост цены к прошлому году составил порядка 15%, Крым все же остается доступнее курортов Краснодарского края.
Август только улучшит ситуацию, сходятся во мнении эксперты. По их прогнозам, сезон-2025 будет одним из лучших за последние пять лет и совершенно точно лучше, чем в 2023 и 2024 годах.
Автор фильма о ситуации в Ялте
Заполнены и курорты Краснодарского края. Все большую популярность приобретает, например, Туапсинский район, который раньше был не на слуху. Фотогалерею курортных поселков этого района можно посмотреть здесь — https://www.litprichal.ru/work/532508/
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