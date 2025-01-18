Ямал построил в подшефной Волновахе спортивный комплекс «Северный характер»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ямала дал старт работе первого в подшефной Волновахе центра единоборств «Северный характер». Здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров, где смогут тренироваться дети и взрослые, возвели на месте разрушенной школы. Теперь на карте центров «Северный характер» появился ещё один, самый южный, в Волновахе. Центр построили под ключ по ямальским стандартам. В здании есть кабинеты для тренеров и медиков, процедурная, тренажёрный зал, душевые. Это первый построенный северянами с нуля спортивный объект в ДНР и самый крупный в Волновахе. Размеры комплекса позволят проводить в нём соревнования. В новый «Северный характер» переедут секции рукопашного боя, пауэрлифтинга, тяжёлой атлетики, бокса, вольной и греко-римской борьбы, которые раньше проводили занятия на базе училищ и школ. Планируется набрать ещё одну группу из желающих обучаться карате. С открытием центра в Волновахе появилось шесть новых рабочих мест для тренеров. Сейчас в России работают десять центров единоборств: в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке, Харпе, Новом Уренгое, Ноябрьске, Красноселькупе, Губкинском, Яр-Сале и Волновахе. Завершается строительство ещё четырёх комплексов в Надыме, Тарко-Сале, Мужах и Новом Уренгое.
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