Как Москва восстанавливает Донецк и ЛуганскСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
С 2022 года городские службы Москвы восстановили и отремонтировали более 4,2 тысяч объектов в Донецке и Луганске, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 соцобъектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры.
Нормальные дороги и автобусы на улицах этих городов — тоже вклад Москвы. И что крайне важно — уже три зимы подряд столичные коммунальщики помогают обеспечивать тепло и свет в домах Донецка и Луганска. Только в этом году к отопительному сезону подготовили 238 котельных и 910 км тепловых сетей.
Кроме того, в 2024 году привели в порядок проспект Ильича,
парк имени Горького
и территорию, прилегающую к стадиону «Шахтер» в Донецке.
А в Луганске благоустроили улицу Оборонная
и сквер имени Героев Великой Отечественной войны.
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17.01.2513:42:32