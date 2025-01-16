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Ivan_82 16 января 2025, 18:49 1890 Города и сёла России

Как Москва восстанавливает Донецк и Луганск

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С 2022 года городские службы Москвы восстановили и отремонтировали более 4,2 тысяч объектов в Донецке и Луганске, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 соцобъектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры.

 © www.sobyanin.ru

Нормальные дороги и автобусы на улицах этих городов — тоже вклад Москвы. И что крайне важно — уже три зимы подряд столичные коммунальщики помогают обеспечивать тепло и свет в домах Донецка и Луганска. Только в этом году к отопительному сезону подготовили 238 котельных и 910 км тепловых сетей.

Кроме того, в 2024 году привели в порядок проспект Ильича,

 © www.sobyanin.ru

парк имени Горького

 © www.sobyanin.ru

и территорию, прилегающую к стадиону «Шахтер» в Донецке.

 © www.sobyanin.ru

А в Луганске благоустроили улицу Оборонная

 © www.sobyanin.ru

и сквер имени Героев Великой Отечественной войны.

 © www.sobyanin.ru

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Источник: https://www.sobyanin.ru/moskva-s-vami

  • Ivan_82
  • 1
Донецк, Луганск, Донбасс, благоустройство, города России,
  • Нет аватара nabludatel71
    17.01.2513:42:32

    в Луганске благоустроили улицу Оборонная

    Красота! В 2023-м она производила… эмм… яркое впечатление. Запечатлел бы на память, но не хотелось нервировать местных фотографированием — как-никак прифронтовой город (хоть фронт почти в 100 км был, но такой плотности военных и военной техники не видел нигде).

    #1295681
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