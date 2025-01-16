Как Москва восстанавливает Донецк и Луганск

С 2022 года городские службы Москвы восстановили и отремонтировали более 4,2 тысяч объектов в Донецке и Луганске, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 соцобъектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры.

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Нормальные дороги и автобусы на улицах этих городов — тоже вклад Москвы. И что крайне важно — уже три зимы подряд столичные коммунальщики помогают обеспечивать тепло и свет в домах Донецка и Луганска. Только в этом году к отопительному сезону подготовили 238 котельных и 910 км тепловых сетей.

Кроме того, в 2024 году привели в порядок проспект Ильича,

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парк имени Горького

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и территорию, прилегающую к стадиону «Шахтер» в Донецке.

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А в Луганске благоустроили улицу Оборонная

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и сквер имени Героев Великой Отечественной войны.

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