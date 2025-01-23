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termometrix 23 января 2025, 09:09 14 Медучреждения

В Чусовом Пермского края открыли одну из самых крупных амбулаторий в Прикамье

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 © progorod59.ru

В Чусовом начала работу новая поликлиника для взрослых, построенная всего за два года. Пятиэтажное здание рассчитано на обслуживание около 47 тысяч жителей.

Медицинский персонал уже отметил улучшенные условия работы. Помимо обновлённого интерьера, поликлиника оснащена современным оборудованием, соответствующим актуальным стандартам. Здание оборудовано тремя лифтами, а просторные помещения организованы таким образом, чтобы минимизировать контакты между пациентами, что повышает комфорт и безопасность.

До открытия новой поликлиники все медицинские учреждения Чусового находились в переоборудованных жилых домах. Новое здание стало самой большой амбулаторией региона за пределами Перми, способной принимать до 400 пациентов за смену.

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Источник: https://perm.bezformata.com/listnews/chusovom-otkrili-odnu/141445227/

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