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termometrix 30 января 2025, 12:02 156 Медучреждения

В Перми открылся новый круглосуточный хирургический стационар

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 © newsko.ru

Новый медицинский центр размещается в шестиэтажном здании, построенном с нуля, где оборудованы современные палаты и операционные.Пациенты смогут получать помощь не только на платной основе, но и по полису ОМС.

Стационар рассчитан на 30 коек. В каждой палате есть душ, туалет, телевизор, столик для чаепития и медицинские кровати нового поколения, создающие комфортные условия для пациентов.

 © newsko.ru

Новый хирургический стационар — масштабный проект в негосударственном сегменте здравоохранения Пермского края, на реализацию которого было направлено более 810 млн руб.

Принимать и лечить пациентов будут более 50 медицинских специалистов, в числе которых высококвалифицированные хирурги с опытом работы свыше 15-ти лет.

 © s.ura.news

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Источник: https://perm.bezformata.com/listnews/statcionar/141850264/

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