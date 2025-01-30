В Перми открылся новый круглосуточный хирургический стационар

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Новый медицинский центр размещается в шестиэтажном здании, построенном с нуля, где оборудованы современные палаты и операционные.Пациенты смогут получать помощь не только на платной основе, но и по полису ОМС.

Стационар рассчитан на 30 коек. В каждой палате есть душ, туалет, телевизор, столик для чаепития и медицинские кровати нового поколения, создающие комфортные условия для пациентов.

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Новый хирургический стационар — масштабный проект в негосударственном сегменте здравоохранения Пермского края, на реализацию которого было направлено более 810 млн руб.

Принимать и лечить пациентов будут более 50 медицинских специалистов, в числе которых высококвалифицированные хирурги с опытом работы свыше 15-ти лет.

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