В Перми открылся новый круглосуточный хирургический стационар

В Перми открылся новый круглосуточный хирургический стационарСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый медицинский центр размещается в шестиэтажном здании, построенном с нуля, где оборудованы современные палаты и операционные.Пациенты смогут получать помощь не только на платной основе, но и по полису ОМС.
Стационар рассчитан на 30 коек. В каждой палате есть душ, туалет, телевизор, столик для чаепития и медицинские кровати нового поколения, создающие комфортные условия для пациентов.
Новый хирургический стационар — масштабный проект в негосударственном сегменте здравоохранения Пермского края, на реализацию которого было направлено более 810 млн руб.
Принимать и лечить пациентов будут более 50 медицинских специалистов, в числе которых высококвалифицированные хирурги с опытом работы свыше 15-ти лет.
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